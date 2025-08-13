EE. UU. considera que los acuerdos de Nvidia y AMD en China son un modelo a seguir

Scott Bessent, secretario del Tesoro, apuntó que la expansión de Nvidia en China beneficiaría con un porcentaje al contribuyente. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el reciente acuerdo para permitir a Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc. reanudar las ventas de chips de IA de gama baja a China, con la condición de que den al gobierno de EE. UU. el 15 % de los ingresos relacionados, podría servir de modelo para otros.

“Creo que podríamos verlo en otras industrias con el tiempo”, dijo Bessent en una entrevista televisiva en Bloomberg Surveillance. “En este momento, esto es único, pero ahora que tenemos el modelo y la prueba beta, ¿por qué no expandirlo?”.

Bessent atribuyó al presidente Donald Trump la “solución muy singular” de permitir que Nvidia se expanda en China y se convierta en un referente de la tecnología china, con el contribuyente estadounidense obteniendo “una parte” de la recompensa. Los ingresos que el Tesoro reciba del acuerdo se destinarán a amortizar deuda, dijo.

Le podría interesar: La empresa de IA Perplexity ofrece US$34.500 millones por Google Chrome

“Si pudiéramos hacer un reembolso sustancial de la deuda”, eso permitiría entonces discutir un programa de envío de dinero a los contribuyentes, dijo también.

Preguntado por las informaciones que apuntan a que China está instando a sus empresas a evitar los procesadores H20 de Nvidia que ahora se permiten en su mercado, Bessent dijo que “por supuesto, podemos discutirlo” con los chinos. “Pero también me dice que les preocupa que los chips de Nvidia se conviertan en el estándar en China”.

📌 Conversaciones con China

El martes, Bessent dijo que volvería a reunirse con sus homólogos chinos “en los próximos dos o tres meses”, en declaraciones a Fox Business. Descartó la posibilidad de que China emule a otros socios comerciales de EE.UU. a la hora de obtener un alivio arancelario a cambio de impulsar las inversiones en el país norteamericano.

A la pregunta de si China podría hacer promesas por valor de miles de millones de dólares, como han hecho Japón, Corea del Sur y la UE en el marco de sus acuerdos comerciales, Bessent respondió que “mi sensación es que no, porque gran parte de la compra o de los fondos de la compra se destinarán a industrias críticas que necesitamos deslocalizar y muchas de ellas deben deslocalizarse fuera de China”.

Ya se trate de semiconductores, imanes de tierras raras, productos farmacéuticos o acero, “mi sensación es que eso no es lo que va a ocurrir”, dijo Bessent en una entrevista con Fox Business el martes.

Recomendado: Colombia agrava su crisis fiscal mientras multiplica riesgos en manejo de la deuda

La tecnología y la inteligencia artificial han sido los ámbitos de competencia más destacados entre las dos mayores economías del mundo. El presidente Donald Trump ha prorrogado otros 90 días, hasta principios de noviembre, una pausa de aranceles más elevados sobre los productos chinos, una medida que estabilizó los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo mientras intentan forjar un acuerdo.

Las empresas chinas de sectores como el de los vehículos eléctricos han abierto fábricas en el extranjero para acceder a nuevos mercados, una medida que también podría ayudarles a eludir los aranceles estadounidenses.

También indicó que Washington quería ver medidas por parte de China durante un periodo prolongado para frenar el flujo de productos químicos utilizados para fabricar fentanilo antes de rebajar los aranceles que Trump puso en marcha por este asunto.

“Tendremos que ver meses, si no trimestres, si no un año, de progreso en eso antes de que pueda imaginar que esos aranceles se reduzcan”, dijo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.