Grupo Éxito logra la mayor utilidad semestral de la última década

Grupo Éxito cerró el primer semestre de 2025 con una utilidad neta consolidada de $240.012 millones, el nivel más alto para este periodo en los últimos diez años, revirtiendo las pérdidas registradas en ejercicios anteriores.

Solo en el segundo trimestre, las ganancias alcanzaron $146.865 millones, mejorando en $165.600 millones frente al mismo lapso de 2024.

El repunte se apoya en un crecimiento de ingresos y en una fuerte recuperación de la rentabilidad. Entre abril y junio, los ingresos consolidados sumaron $5,2 billones, un aumento de 5,8 % excluyendo el efecto de tasa de cambio.

En el semestre, la facturación llegó a $10,6 billones, 4,7 % más que un año atrás. Ese monto equivale a la mitad de lo que buscaba recaudar la reforma tributaria de 2022, que proyectaba $20 billones. También representa una caja similar a la del Ministerio de Minas y Energía, cuyo presupuesto para 2025 asciende a $11 billones.

Rentabilidad en máximos históricos

El Ebitda recurrente del segundo trimestre fue de $452.242 millones, un crecimiento de 32,3 %, con un margen de 8,7 %, el más alto para un segundo trimestre en la historia de la compañía.

En Colombia, que concentra el 76 % de los ingresos, el Ebitda trimestral subió 50,8 % gracias a una estrategia comercial enfocada en precios competitivos, surtido ampliado y mayor eficiencia operativa.

El negocio inmobiliario también reforzó los resultados: creció 12,6 % en el semestre, con una ocupación en Colombia de 97,5 % en 33 activos, mientras que en Uruguay las ventas mismas tiendas subieron 5,1 % y las omnicanales 8,1 %. Argentina enfrentó un contexto más complejo, pero su unidad inmobiliaria creció 67,2 % en el trimestre.

🏪 Ventas y canales digitales

En el mercado colombiano, las ventas crecieron 6,9 % en el segundo trimestre y 4,8 % en el semestre, impulsadas por la categoría de no alimentos (+11,3 %) y por un avance de 5,3 % en alimentos, por encima de la inflación del rubro. Los canales digitales generaron más de $1 billón en ventas, equivalentes al 13,8 % del total nacional.

🌱Sostenibilidad y abastecimiento local

El grupo reforzó sus programas sociales y de abastecimiento: el 92 % de las frutas y verduras vendidas fueron de origen local, y el 86 % de esas compras se hicieron directamente a productores.

Además, más del 95 % de las prendas de marca propia se fabricaron en el país. La Fundación Éxito entregó 72.000 paquetes alimentarios a más de 56.000 niños y sus familias.

📈 Proyección

Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito, destacó que la compañía está construyendo “consistencia en el largo plazo” y que este semestre marca un punto de inflexión en su transformación.

Con 40 tiendas ya adaptadas bajo la estrategia de diferenciación de Éxito y Carulla, el plan contempla más de 100 renovaciones adicionales en tres años, con foco en surtido, precios competitivos y experiencia de compra.

