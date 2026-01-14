EE. UU. impone arancel a chips avanzados en acuerdo que habilita ventas de Nvidia a China

La medida también cubre chips de AMD y busca reforzar la cadena tecnológica de EE. UU., mientras se negocian acuerdos adicionales en 90 días. Foto: EFE - Francis Chung / POOL

Estados Unidos impuso un arancel del 25 % a las importaciones de determinados semiconductores avanzados, un paso clave en un acuerdo bendecido por el presidente Donald Trump que permite a Nvidia Corp. enviar a China procesadores de inteligencia artificial H200 fabricados en Taiwán.

En virtud de una orden firmada por Trump el miércoles, el Gobierno recaudaría los aranceles sobre los chips cuando estos lleguen a Estados Unidos antes de su envío definitivo a clientes chinos y otros mercados extranjeros. Nvidia depende de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para producir los chips que diseña, incluido el H200, cuya venta a China fue autorizada por Trump en diciembre.

“No es el nivel más alto, pero es un nivel muy bueno. Y China los quiere, y otras personas los quieren, y básicamente vamos a ganar el 25 % de la venta de esos chips”, declaró Trump a los periodistas el miércoles durante una ceremonia de firma.

El presidente está posponiendo por ahora la aplicación de aranceles a una gama más amplia de chips fabricados en el extranjero, tras una investigación en virtud del artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial que concluyó que perjudican la seguridad nacional de Estados Unidos.

En su lugar, ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, y al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, que “prosiguieran con la negociación de acuerdos” sobre las importaciones y que informaran al respecto en un plazo de 90 días, según la proclamación que firmó. Trump podría anunciar nuevos aranceles y un programa de compensación para incentivar la fabricación nacional “en un futuro próximo”, según un comunicado de la Casa Blanca.

El arancel del 25 % se aplica a “una categoría muy limitada de semiconductores que son un elemento importante de las políticas de inteligencia artificial y tecnología de mi administración”, según la proclamación. Eso incluye el H200 y el MI325X de Advanced Micro Devices Inc., según la hoja informativa. Hay una excepción para aquellos chips que se “importan para apoyar la construcción de la cadena de suministro tecnológico de Estados Unidos”.

Trump firmó la medida un día después de que la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio suavizara sus criterios para obtener licencias para exportar chips H200 a China.

Ese recargo es una condición que Trump exigió a cambio de permitir a Nvidia vender en China. Estados Unidos aún debe tomar medidas adicionales antes de que Nvidia pueda enviar los chips a China, incluida la aprobación de las licencias de exportación por parte de la BIS. Ese proceso puede llevar semanas o meses y no está claro cuándo concluirá.

