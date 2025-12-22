EE. UU. multa a Mercedes-Benz con casi US150 millones por fraude en motores diésel

Imagen de referencia. Foto: AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Mercedes-Benz aceptó pagar US 149,6 millones a las autoridades de Estados Unidos para poner fin a una demanda presentada por varios estados de ese país por el uso de software ilegal que falseaba las emisiones de sus vehículos diésel.

El acuerdo fue anunciado este lunes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien explicó que, como parte del arreglo, la compañía también deberá pagar US$2.000 a los propietarios de los vehículos que fueron reparados para cumplir con la normativa de emisiones.

“La compañía también deberá adoptar amplias medidas correctivas para prevenir futuras conductas indebidas y cumplir con estrictos requisitos de supervisión”, señaló la fiscalía en un comunicado.

James afirmó que Mercedes-Benz engañó a los consumidores al vender vehículos que contaminaban más de lo permitido.

“Mercedes prometió a los neoyorquinos coches limpios y ecológicos, pero en su lugar vendió vehículos que contaminaban nuestro aire y ponían en riesgo la salud pública”, dijo.

Según las autoridades, entre 2008 y 2017 el fabricante alemán vendió en Estados Unidos más de 200.000 vehículos diésel equipados con un software ilegal que les permitía emitir entre 30 y 40 veces más de lo autorizado por la normativa ambiental.

De acuerdo con los términos del acuerdo, Mercedes-Benz pagará US$120 millones a los estados que hicieron parte de la demanda. Otros US$29,6 millones corresponden a una sanción suspendida temporalmente, que se reducirá en US$750 por cada vehículo que la compañía repare, retire del mercado o recompre.

La investigación contra Mercedes-Benz fue iniciada en 2020 por la fiscalía de Nueva York junto con otros ocho fiscales generales, tras detectar el uso del software diseñado para ocultar las emisiones reales de los motores diésel.

Este no es el primer caso que enfrenta la compañía por este tema. En 2020, Mercedes-Benz ya había aceptado pagar US$1.500 millones a las autoridades federales estadounidenses por trucar motores diésel para ocultar sus emisiones.

El caso se suma a otros episodios del llamado ‘dieselgate’. En 2017, Volkswagen fue declarado culpable de trucar cerca de 600.000 vehículos diésel en Estados Unidos y condenado a pagar US 4.300 millones. En total, ese escándalo le ha costado a la automotriz alemana alrededor de US 25.000 millones en multas, compensaciones y reparaciones en ese país.

