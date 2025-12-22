Itaú saldrá de la banca de personas en Colombia tras acuerdo con Banco de Bogotá

Con la operación, el Banco de Bogotá incorporaría aproximadamente 267.000 clientes que hoy pertenecen a Itaú. Foto: Agencia Bloomberg

Itaú anunció un acuerdo para vender su negocio de banca minorista en Colombia y Panamá al Banco de Bogotá. La entidad informó que la operación incluye el portafolio de clientes de personas naturales, con sus créditos y depósitos, y supone la salida de Itaú de este segmento, aunque el banco continuará operando en el país en otros negocios.

La transacción contempla la adquisición de los activos y pasivos asociados a aproximadamente 267.000 clientes, que equivalen a cerca de COP 6,5 billones en cartera de créditos de consumo y vivienda y COP 4,1 billones en depósitos.

Así es el negocio Itaú-Banco de Bogotá

La operación quedará condicionada a la aprobación de la Superintendencia Financiera. De concretarse, el Banco de Bogotá pasará a administrar el portafolio de clientes personas naturales de Itaú, es decir, los usuarios individuales del banco (no empresas), junto con sus cuentas, créditos de consumo, préstamos de vivienda y depósitos, entre otros.

La venta incluye tanto los activos como los pasivos asociados a esos clientes en Colombia y Panamá.

El Banco de Bogotá explicó que esta adquisición hace parte de su estrategia para fortalecer su presencia en los segmentos de consumo y vivienda y ampliar su escala dentro del sistema financiero colombiano.

“Esta operación se integra a nuestra estrategia corporativa y nos permite fortalecer de manera significativa nuestra participación en el segmento de personas naturales. Es un paso que mejora nuestra escala, complementa nuestro portafolio y refuerza la solidez con la que competimos en este mercado”, afirmó César Prado, presidente del Banco de Bogotá, a través de un comunicado.

Una vez se materialice el negocio, el Banco de Bogotá ganaría participación en el mercado, con cerca de 1,7 % adicional en cartera de consumo, 2,6 % en cartera de vivienda y 1,7 % en depósitos de personas naturales dentro del sistema financiero colombiano.

¿Qué pasará con los clientes de Itaú?

Mientras se surten las aprobaciones y se concreta el cierre de la operación, Itaú Colombia mantendrá sus servicios y canales de atención sin cambios, por lo que los clientes continuarán siendo atendidos con normalidad, según informó Banco de Bogotá.

El traspaso de cuentas, créditos, depósitos y demás productos financieros se hará una vez se cierre formalmente la transacción, y tanto Banco de Bogotá como Itaú han señalado que la operación no incluye a clientes atendidos por entidades del exterior.

Otras movidas en la banca colombiana en 2025

Otra de las operaciones más relevantes del sistema financiero colombiano en 2025 fue la integración entre Davivienda y Scotiabank Colpatria, que recibió el aval de la Superintendencia Financiera en noviembre.

Con esa decisión, Davivienda Group asumió el control de las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, mientras que Scotiabank pasó a tener una participación del 20 % en Davivienda Group.

Con la integración, que dio origen a la marca Davibank para la antigua Scotiabank Colpatria, el grupo consolidó una base de más de 29 millones de clientes y activos superiores a US 60.000 millones. De acuerdo con la información divulgada por la entidad, tras la operación los activos crecieron 37 %, el patrimonio 39 % y el número de clientes 16 %.

En términos operativos, la fusión amplió la red disponible para los usuarios. A los cerca de 700 cajeros que tenía Scotiabank Colpatria se sumaron los 2.100 cajeros de Davivienda, para un total de 2.800 cajeros a los que pueden acceder sin costo los clientes de ambas entidades. También quedó habilitado el uso compartido de la red de oficinas.

