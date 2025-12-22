Contraloría pone la lupa a venta de TES del Gobierno a inversionista extranjero

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Contraloría General de la República inició una verificación sobre la venta directa de Títulos de Tesorería (TES) a un inversionista extranjero, anunciada por el Ministerio de Hacienda el pasado 19 de diciembre, tras una denuncia ciudadana que cuestiona las condiciones de la operación.

En el requerimiento, el ente de control pidió al Ministerio de Hacienda aclarar si la operación se realizó a precios de mercado, luego de que la denuncia advierte posibles transacciones fuera de esas condiciones, y solicitó precisar quién fue el inversionista extranjero que adquirió los títulos.

El Minhacienda tendrá un plazo de dos días hábiles para remitir la información solicitada.

La operación de deuda bajo la lupa

La revisión de la Contraloría se produce días después de que el Ministerio de Hacienda anunciara una venta directa de Títulos de Tesorería (TES) a un inversionista extranjero por cerca de US 6.000 millones, equivalentes a unos COP 23 billones, una de las operaciones más grandes de este tipo en el mercado local.

En contexto: Ministerio de Hacienda realizó venta directa de TES a inversionista extranjero

Según explicó la cartera del Gobierno, la transacción busca reducir las necesidades de financiamiento de la Nación para la vigencia de 2026 y fortalecer la posición de caja del Estado.

En la misma línea, el Minhacienda señaló que la operación hace parte de una estrategia para diversificar las fuentes de financiamiento y enviar una señal de confianza sobre el mercado de deuda pública colombiano.

La venta de TES a un inversionista extranjero, cuya identidad no ha sido publicada, se dio en un contexto en el que el Gobierno alista la declaratoria de una emergencia económica, un estado de excepción con el que busca atender sus problemas de caja, ante un faltante de COP 16,3 billones para financiar el presupuesto del próximo año.

¿Qué pidió la Contraloría?

En particular, la carta de la Contraloría al Ministerio de Hacienda recoge que, según la denuncia ciudadana, se habrían registrado emisiones por parte de la cartera por más de $20 billones a tasas 40 puntos básicos fuera de mercado, “sin un criterio justificado, en detrimento de las finanzas de la Nación y por fuera de los programas de emisión normales que evitan este tipo de detrimento en favor de un tercero específico”.

Entre los requerimientos, el ente de control pidió a la cartera económica del Gobierno:

Informar si se trató de una nueva emisión de deuda o de la venta de títulos del portafolio de la Tesorería. Indicar el monto vendido, tanto en valor nominal como en valor de mercado, por cada referencia de TES-B involucrada, así como la tasa de interés de la operación. Precisar si se trató de una venta de títulos del portafolio y, en ese caso, consignar el valor de compra de dichos títulos. Explicar cómo se estructuró la venta. Identificar quién fue el comprador de los títulos. Detallar cuál fue el motivo que dio origen a la operación.

#AEstaHora |🚨La Contraloría General de la República ha requerido al @MinHacienda toda la información necesaria para verificar cómo se realizó la operación de venta de TES-B (Títulos de Tesorería – Clase B) a un inversionista externo.



📌La entidad cuenta con 2️⃣ días hábiles… pic.twitter.com/0Jzk8rAgAX — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) December 22, 2025

Cabe resaltar que, por ahora, la actuación de la Contraloría corresponde a una etapa de verificación preliminar. No obstante, la operación pone de relieve un contexto de alta presión sobre las finanzas públicas.

Análisis del Banco de Bogotá proyectan que Colombia cerrará 2025 con un déficit primario superior al 3 % del PIB, el más alto desde los años noventa y desde la pandemia.

En la misma línea, Fedesarrollo estima que el déficit fiscal de 2025 alcanzaría –7,1 % del PIB, lo que lo convertiría en la segunda cifra más alta en los últimos 120 años, solo superada por la registrada en 2020, en plena pandemia.

¿Qué es la venta de TES y para qué sirve?

Una de las formas mediante las cuales el gobierno recibe financiamiento son las operaciones de mercado con los títulos de tesorería (TES).

Estos son emitidos por el Ministerio de Hacienda y administrados por el Banco de la República y le permiten al gobierno obtener financiamiento de acuerdo a una tasa ya sea fija o variable.

Su denominación puede ser en dólares o unidades de valor real (UVR) y que debe pagar en los plazos pactados, por ejemplo, a uno, dos, cinco o 10 años.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.