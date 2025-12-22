Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Finanzas Personales

El diésel subió $100 por galón en Colombia desde el 20 de diciembre: precio por ciudades

El incremento del pasado 20 de diciembre hace parte de una serie de ajustes graduales que el Gobierno Nacional ha venido aplicando al precio del diésel durante 2025, con el objetivo de avanzar en la reducción del subsidio y aliviar la presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
22 de diciembre de 2025 - 09:17 p. m.
Al 20 de diciembre de 2025, Cali se convirtió en la ciudad con el diésel más caro del país, con un precio de $11.318 por galón, seguida de Villavicencio y Pereira. Imagen de referencia.
Al 20 de diciembre de 2025, Cali se convirtió en la ciudad con el diésel más caro del país, con un precio de $11.318 por galón, seguida de Villavicencio y Pereira. Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Anchalee Phanmaha
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Desde el 20 de diciembre de 2025, el precio del diésel en Colombia subió $100 por galón, según la más reciente actualización publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Con este ajuste, el ACPM alcanzó un promedio de $10.885 por galón en las principales ciudades del país.

Vínculos relacionados

Gobernador de la Fed alertó sobre riesgo de recesión en EE. UU.: el empleo preocupa
Al Gobierno solo le resta el camino del recorte del gasto: Contraloría General
Salario mínimo: esta semana será decisiva para definir el aumento

Precio del diésel en las principales ciudades

Tras el alza que entró en vigencia el pasado 20 de diciembre, Cali se convirtió en la ciudad con el diésel más caro del país, con un precio de $11.318 por galón, seguida de Villavicencio y Pereira.

En contraste, Cúcuta mantiene el valor más bajo, con $8.932 por galón, una diferencia que se explica por los componentes regionales que inciden en el precio final del combustible, como los costos de transporte, logística e impuestos de cada ciudad.

PosiciónCiudadPrecio (COP /galón)
1CaliCOP 11.318
2VillavicencioCOP 11.276
3PereiraCOP 11.259
4ManizalesCOP 11.245
5MedellínCOP 11.198
6BogotáCOP 11.176
7IbaguéCOP 11.167
8MonteríaCOP 11.077
9BucaramangaCOP 10.932
10BarranquillaCOP 10.861
11CartagenaCOP 10.827
12PastoCOP 10.238
13CúcutaCOP 8.932

Frente al último ajuste, el del pasado 24 de octubre, las mayores variaciones en el precio del diésel se registraron en Cúcuta, donde el galón subió 1,13 %; seguida de Pasto (0,99 %), Cartagena (0,93 %), Barranquilla (0,93 %) y Bucaramanga (0,92 %). En el resto de ciudades, los incrementos fueron más moderados y se movieron en torno al 0,9 %.

¿Por qué ha subido el diésel?

Los ajustes al precio del diésel responden a la estrategia del Gobierno Nacional para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo creado en 2007 para amortiguar las variaciones internacionales del precio de los combustibles, pero que con el paso de los años se convirtió en una fuerte carga para las finanzas públicas.

A diferencia de la gasolina, el diésel ha sido más complejo de ajustar debido a su papel central en el transporte de carga y, por ende, en los precios de los alimentos y otros bienes de consumo.

Los gremios transportadores han advertido que aumentos abruptos en este combustible pueden trasladarse a los precios de los alimentos y otros bienes, presionando la inflación. Ese rechazo ha derivado en varias protestas y paros.

Si bien durante las mesas de negociación con los transportadores el Gobierno se ha comprometido a no aplicar alzas al diésel sin discusión previa, la presión fiscal se mantiene.

De acuerdo con cálculos del Ejecutivo, cerca de COP 600.000 millones al año siguen destinándose al subsidio del diésel.

En una entrevista con El Espectador, llevada a cabo en octubre de este año, el ministro de Hacienda Germán Ávila dijo que se viene trabajando en un proyecto de decreto para eliminar el subsidio al diésel en vehículos como automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos, sin importar si son particulares, oficiales o diplomáticos. No obstante, ese decreto aún no ha sido expedido.

En contexto: Vienen cambios para el precio del diésel: habla el ministro de Hacienda

El Gobierno ha explicado que una de las principales dificultades de la aplicación de precios diferenciados para el diésel depende de contar con herramientas tecnológicas que permitan identificar qué vehículos mantendrían el subsidio y cuáles pasarían a pagar el precio pleno en las estaciones de servicio.

Las estimaciones oficiales indican que cerca del 30 % de los vehículos que usan diésel no se destinan al transporte de carga, segmento en el que se concentraría el retiro del subsidio (automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos, sin importar si son particulares, diplomáticos u oficiales, que se abastecen de diésel).

El precio de la gasolina para diciembre de 2025

A diferencia del diésel, el precio de la gasolina corriente en Colombia no registró cambios dentro del más reciente ajuste de la CREG.

El valor promedio nacional se mantuvo en $15.967 por galón en las principales ciudades del país. Villavicencio continuó siendo la ciudad con la gasolina más cara, mientras que Pasto mantuvo el precio más bajo entre las capitales.

PosiciónCiudadPrecio (COP$/galón)
1VillavicencioCOP 16.493
2CaliCOP 16.403
3BogotáCOP 16.393
4ManizalesCOP 16.368
5PereiraCOP 16.341
6MedellínCOP 16.316
7IbaguéCOP 16.311
8MonteríaCOP 16.246
9BucaramangaCOP 16.158
10BarranquillaCOP 16.038
11CartagenaCOP 15.996
12CúcutaCOP 14.366
13PastoCOP 14.150

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

diesel

Gasolina

creg

fepc

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.