El diésel subió $100 por galón en Colombia desde el 20 de diciembre: precio por ciudades

Desde el 20 de diciembre de 2025, el precio del diésel en Colombia subió $100 por galón, según la más reciente actualización publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Con este ajuste, el ACPM alcanzó un promedio de $10.885 por galón en las principales ciudades del país.

Precio del diésel en las principales ciudades

Tras el alza que entró en vigencia el pasado 20 de diciembre, Cali se convirtió en la ciudad con el diésel más caro del país, con un precio de $11.318 por galón, seguida de Villavicencio y Pereira.

En contraste, Cúcuta mantiene el valor más bajo, con $8.932 por galón, una diferencia que se explica por los componentes regionales que inciden en el precio final del combustible, como los costos de transporte, logística e impuestos de cada ciudad.

Posición Ciudad Precio (COP /galón) 1 Cali COP 11.318 2 Villavicencio COP 11.276 3 Pereira COP 11.259 4 Manizales COP 11.245 5 Medellín COP 11.198 6 Bogotá COP 11.176 7 Ibagué COP 11.167 8 Montería COP 11.077 9 Bucaramanga COP 10.932 10 Barranquilla COP 10.861 11 Cartagena COP 10.827 12 Pasto COP 10.238 13 Cúcuta COP 8.932

Frente al último ajuste, el del pasado 24 de octubre, las mayores variaciones en el precio del diésel se registraron en Cúcuta, donde el galón subió 1,13 %; seguida de Pasto (0,99 %), Cartagena (0,93 %), Barranquilla (0,93 %) y Bucaramanga (0,92 %). En el resto de ciudades, los incrementos fueron más moderados y se movieron en torno al 0,9 %.

¿Por qué ha subido el diésel?

Los ajustes al precio del diésel responden a la estrategia del Gobierno Nacional para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo creado en 2007 para amortiguar las variaciones internacionales del precio de los combustibles, pero que con el paso de los años se convirtió en una fuerte carga para las finanzas públicas.

A diferencia de la gasolina, el diésel ha sido más complejo de ajustar debido a su papel central en el transporte de carga y, por ende, en los precios de los alimentos y otros bienes de consumo.

Los gremios transportadores han advertido que aumentos abruptos en este combustible pueden trasladarse a los precios de los alimentos y otros bienes, presionando la inflación. Ese rechazo ha derivado en varias protestas y paros.

Si bien durante las mesas de negociación con los transportadores el Gobierno se ha comprometido a no aplicar alzas al diésel sin discusión previa, la presión fiscal se mantiene.

De acuerdo con cálculos del Ejecutivo, cerca de COP 600.000 millones al año siguen destinándose al subsidio del diésel.

En una entrevista con El Espectador, llevada a cabo en octubre de este año, el ministro de Hacienda Germán Ávila dijo que se viene trabajando en un proyecto de decreto para eliminar el subsidio al diésel en vehículos como automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos, sin importar si son particulares, oficiales o diplomáticos. No obstante, ese decreto aún no ha sido expedido.

El Gobierno ha explicado que una de las principales dificultades de la aplicación de precios diferenciados para el diésel depende de contar con herramientas tecnológicas que permitan identificar qué vehículos mantendrían el subsidio y cuáles pasarían a pagar el precio pleno en las estaciones de servicio.

Las estimaciones oficiales indican que cerca del 30 % de los vehículos que usan diésel no se destinan al transporte de carga, segmento en el que se concentraría el retiro del subsidio (automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos, sin importar si son particulares, diplomáticos u oficiales, que se abastecen de diésel).

El precio de la gasolina para diciembre de 2025

A diferencia del diésel, el precio de la gasolina corriente en Colombia no registró cambios dentro del más reciente ajuste de la CREG.

El valor promedio nacional se mantuvo en $15.967 por galón en las principales ciudades del país. Villavicencio continuó siendo la ciudad con la gasolina más cara, mientras que Pasto mantuvo el precio más bajo entre las capitales.

Posición Ciudad Precio (COP$/galón) 1 Villavicencio COP 16.493 2 Cali COP 16.403 3 Bogotá COP 16.393 4 Manizales COP 16.368 5 Pereira COP 16.341 6 Medellín COP 16.316 7 Ibagué COP 16.311 8 Montería COP 16.246 9 Bucaramanga COP 16.158 10 Barranquilla COP 16.038 11 Cartagena COP 15.996 12 Cúcuta COP 14.366 13 Pasto COP 14.150

