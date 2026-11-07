Sin embargo, la estrategia que ha anunciado el Gobierno para dicho ajuste ha sido ampliamente comentada. Se trata del proyecto de Ley 477 de 2026, denominado “ley de rescate económico”.

Realizar un ajuste fiscal en el país es una medida que se considera necesaria, desde distintos sectores de la economía. De hecho, sin un recorte del gasto, el déficit fiscal de 2027 llegaría a 9,4 % del PIB (Producto Interno Bruto).

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El impacto que tendría la “ley de rescate económico” en la porcicultura y la carne de cerdo

Uno de los puntos que más preocupación ha despertado es el cambio en el funcionamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pues se grava con el 19 % un amplio grupo de productos alimenticios y agroalimentarios.

Desde el sector porcícola, celebran que se mantenga la condición de bien exento para la carne de cerdo, una proteína que se ha vuelto esencial en la alimentación de todos los colombianos. Esta condición contempla una tarifa del IVA del 0 % y, en consecuencia, el derecho a solicitar la devolución de los IVA pagados en el proceso de producción y comercialización de la carne de cerdo.

Sin embargo, desde la Asociación Porkcolombia, gremio representante del sector porcícola colombiano, alertan de un incremento de la tarifa del IVA del 5 % al 19 % para las principales materias primas que utiliza el sector. Se trata de: maíz, frijol soya, torta de soya y alimento balanceado.

"La medida que aumentaría los costos de producción y tendría un impacto devastador en el flujo de caja de los porcicultores. Todo esto con efectos sobre el precio de venta final al consumidor, situación que se agrava teniendo en cuenta que la carne de cerdo importada no se vería afectada con esta medida", asegura el gremio.

Otro elemento clave para el sector porcícola está relacionado con los mecanismos y plazos para las devoluciones de los IVA pagados. Hoy en día para la gran mayoría de las empresas, el procedimiento de devolución del IVA toma como mínimo seis meses en hacerse efectivo y en algunos casos llega a tardarse más de un año.

Por eso, en el escenario de comercialización de la carne de cerdo, "una mayor tarifa de IVA a pagar, más un largo periodo para su devolución, implicaría poner en jaque la sostenibilidad de una actividad productiva que ha hecho grandes esfuerzos de transformación, tecnificación y competitividad frente a las importaciones", explica Porkolombia.

En este sentido, el gremio dice que urge la aplicación de procedimientos expeditos de devolución del IVA que le permita a los porcicultores acceder de manera efectiva a la devolución automática bimensual para no comprometer la viabilidad financiera de las empresas porcícolas colombianas.

Finalmente, apoyan el hecho de que, con esta reforma, las ventas de cerdo en pie pasarían de excluidas a gravadas, lo cual "favorece la formalización del sector, una de las grandes prioridades para esta industria".

Desde Porkcolombia reconocen que la actual crisis fiscal exige un ajuste fiscal que le permita viabilizar las finanzas del Estado en el mediano plazo, contar con los recursos indispensables para la recuperación de la seguridad, la confianza inversionista y generación de empleo. Por ello, resaltan su disposición para trabajar con el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional en la evaluación de propuestas que impulsen el desarrollo y la empresarización del campo colombiano.

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