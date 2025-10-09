EPM comienza la enajenación de sus acciones en Tigo-Une: ¿cómo avanza el proceso?

Imagen de referencia Foto: Tigo

Empresas Públicas de Medellín (EPM) publicó hoy el aviso de oferta de la primera etapa para dar inicio el viernes 10 de octubre de 2025 al proceso de enajenación de su participación accionaria en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE).

La empresa es dueña del 50,00001 % del capital suscrito y pagado de dicha sociedad. A cada una se le dio un precio mínimo de COP 418.741, lo que resultaría en un negocio de más de COP 2,1 billones.

Y ahora, la compañía recibió la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de la inscripción temporal de dichas acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).

El permiso le permite a EPM iniciar la primera etapa de la venta. Esta se dirige a un grupo de personas de condiciones especiales, entre quienes se encuentran:

Trabajadores activos y pensionados de la empresa

Asociaciones de empleados o exempleados

Sindicatos de trabajadores

Fondos de empleados

Fondos de cesantías y pensiones

Entidades cooperativas

Entre otros, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 226 de 1995 y la Ley 798 de 2002

EPM informó que le dio publicidad al anuncio, para el entendimiento de la oferta pública de venta en la primera etapa, por lo que ya se encuentra disponible en dos diarios de circulación nacional el aviso de oferta de la primera etapa y en la página web.

Los interesados en adquirir estas acciones podrán encontrar la información de la compañía y todos los documentos del proceso (como el programa y el reglamento de enajenación de la primera etapa), el prospecto de información de UNE y el aviso de oferta de la primera etapa.

Así, cada quien puede realizar sus propios análisis y presentar aceptaciones para comprar acciones de la compañía.

EPM resalta que, en caso de que EPM no logre enajenar todas sus acciones durante la primera etapa, las acciones remanentes serán ofrecidas en la segunda etapa del proceso y seguirá su curso de la siguiente forma:

Segunda etapa: las acciones estarán a disposición del público en general. En esta etapa podrá participar cualquier persona natural y/o jurídica que cumpla las condiciones que se establezcan en el reglamento de esta etapa.

Tercera etapa: si después de todo esto no se logra vender la totalidad de las acciones, se le dará un derecho de preferencia a los accionistas controlantes, es aquí cuando Millicom tendrá la posibilidad de comprar directamente esta participación.

Si Millicom no ejerce dicho derecho, EPM podrá posteriormente vincularlo al proceso de enajenación mediante el cual se ofrecerían al público en general la totalidad de las acciones propiedad de ambos accionistas.

