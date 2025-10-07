Logo El Espectador
Estos son los nuevos horarios de Bancolombia: cambia atención en las oficinas

Así quedaron los nuevos horarios de todos los puntos físicos de la institución financiera.

Redacción Economía
07 de octubre de 2025 - 02:50 p. m.
Foto: Bancolombia
Bancolombia modificó sus horarios en todas sus sucursales físicas para establecer unos tiempos unificados. Desde el 6 de octubre entraron en funcionamiento.

¿Cómo quedaron los horarios?

Los nuevos horarios comunicados por la institución son los siguientes:

  • De lunes a viernes la atención de las sucursales físicas del banco en Bogotá serán de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • En el resto del territorio nacional será de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Dependiendo del tipo de oficina, algunas cerrarán a medio día y otras tendrán jornada continua, explicó Bancolombia. Además, las sucursales que abren los sábados continuaran haciéndolo pero con una jornada reducida que irá desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

“Es importante recordar que la entidad cuenta con una amplia oferta de canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, desde donde acompaña las necesidades de sus clientes de manera permanente. Bancolombia brinda la certeza de que este modelo se revisará continuamente para garantizar que sea la mejor opción para la experiencia de los colombianos”, explicó el Banco.

Este cambio, según indicó la institución se debe en parte a la manera en la que se comportan los clientes durante estos horarios, ya que los clientes optan por manejar problemas o inquietudes a través de canales digitales en vez de acercarse a una sucursal. Además, también está relacionado con la intención de hacer los ajustes necesarios conforme la reforma laboral lo indica.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

