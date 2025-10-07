Nuevas tendencias: la generación Z impulsa los mercados digitales y sostenibles

Imagen de referencia. Foto: Canva

La Generación Z, que está conformada por las personas que nacieron entre 1995 y 2010, representó el 20 % del gasto total en Latinoamérica durante 2024, según el más reciente análisis de Nielsen IQ (NIQ).

Este porcentaje se ubicó por encima del de los Baby Boomers que representaron nada más el 18 % del gasto. Sin embargo estuvo por debajo del de los Millenials (26 %) y el de la Generación X (24 %).

Aunque aún se encuentra tercera en el gasto total, se prevé que en cinco años (2030), se vea el “primer pico fuerte de gasto en consumo para esta generación”, con un potencial de gasto en consumo de hasta USD 9,8 billones en América Latina. Por su parte, en Colombia se espera un crecimiento que podría llegar a representar hasta el 30 % de la población.

Lo sostenible como norma

La Generación Z se distingue por consumidores cada vez más conscientes, con un fuerte interés en el impacto ambiental de las marcas y sus productos.

Según el estudio de NIQ, un 20 % de este grupo realiza investigaciones sobre las prácticas sostenibles de las empresas y está dispuesto a pagar hasta un 10 % adicional por productos que cumplan con criterios de sostenibilidad.

Sin embargo, persiste una notable brecha entre sus intenciones y comportamientos de compra, evidenciada en la prevalencia del consumo de fast fashion y dispositivos tecnológicos altamente contaminantes en su producción.

“Su digitalidad, poder adquisitivo en crecimiento y preferencia por experiencias interactivas y sostenibles, exige a las marcas replantear su manera de conectar. El comercio social y la personalización ya no son opcionales, sino condiciones necesarias para captar a esta generación que está reescribiendo las reglas del consumo”, afirma Andrea Estrada, Industry Insights Manager de NIQ Colombia.

Las compras online lideran el mercado

La Generación Z está transformando sus hábitos de búsqueda de productos, priorizando las tiendas online como punto de partida, con un 44 % que inicia sus búsquedas ahí. Le siguen los motores de búsqueda (40 %) y las tiendas físicas (35 %). Además, un 30 % recurre a las redes sociales y otro 30 % a sitios web, reflejando una mezcla de canales digitales y tradicionales en sus decisiones de consumo.

Profundizando en el uso de redes sociales como canal de compra, 4 de cada 10 Gen Z latinoamericanos consideran probable adquirir productos a través de estas plataformas, y el 53 % ha usado el botón “Comprar”, superando el promedio global del 46 %. En comparación, sólo 1 de cada 10 Boomers contempla esta opción.

Además, la influencia de figuras públicas en redes sociales es una gran estrategia de venta para llegar a la Generación Z, donde un 44 % estaría dispuesto a cambiar de marca basado en sus recomendaciones.

