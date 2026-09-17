ExxonMobil negocia regreso a Venezuela y busca recuperar dos enormes campos petroleros

Ejecutivos viajaron a Caracas el martes por la noche para negociar el acceso a varios campos ricos en crudo pesado, según fuentes familiarizadas con el asunto. Aunque las conversaciones llevan meses en marcha, ExxonMobil avanza con cautela ante la posibilidad de invertir en un país…

ExxonMobil Holdings Corp. mantuvo conversaciones esta semana con el gobierno de Venezuela sobre su posible regreso al país, mientras evalúa si seguir los pasos de sus rivales estadounidenses y volver a operar en la nación con las mayores reservas de crudo del mundo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Ejecutivos viajaron a Caracas el martes por la noche para negociar el acceso a varios campos ricos en crudo pesado, según fuentes familiarizadas con el asunto. Aunque las conversaciones llevan meses en marcha, ExxonMobil avanza con cautela ante la posibilidad de invertir en un país donde sus activos fueron nacionalizados dos veces desde la década de 1970, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado.

Publicidad

Lea más: ¿Qué implica para Colombia que el petróleo esté por encima de USD 100 por barril?

La compañía está interesada en recuperar el control de dos enormes yacimientos que operaba anteriormente en la Faja del Orinoco —Petrovictoria y Petromonagas— antes de que fueran nacionalizados por el expresidente Hugo Chávez a mediados de la década de 2000, según algunas de las fuentes. También busca obtener derechos sobre otros dos campos en la cercana región de Carabobo.

El regreso de ExxonMobil a Venezuela supondría un paso importante en los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por reactivar el sector petrolero del país desde la salida del exlíder Nicolás Maduro. La petrolera aportaría importantes cantidades de capital y experiencia para reconstruir una deteriorada infraestructura y sería una señal de mayor confianza en el clima de inversión de Venezuela.

No hay garantía de que las conversaciones desemboquen en un acuerdo. Las negociaciones entre ExxonMobil y Venezuela han sido intermitentes durante meses y los avances se han visto obstaculizados por prolongadas demoras en las comunicaciones, según fuentes con conocimiento del proceso. Un portavoz de ExxonMobil declinó hacer comentarios.

La administración Trump está presionando para que compañías estadounidenses alcancen acuerdos con Venezuela y ayuden a reactivar la producción. Continental Resources Inc., la productora privada controlada por el multimillonario Harold Hamm, anunció el miércoles un acuerdo para ingresar al país, mientras Chevron Corp., Eni SpA y varias otras compañías han dado a conocer pactos en las últimas semanas.

El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, afirmó en enero que Venezuela era un país en el que actualmente “no se puede invertir”, para disgusto de Trump. Sin embargo, agregó que el país tenía potencial para crear las condiciones adecuadas para la inversión con ayuda de Washington. Pero persisten importantes desafíos.

Aunque Chevron permaneció en Venezuela después de las nacionalizaciones y durante las sanciones, ExxonMobil actualmente no opera ningún campo petrolero en el país, por lo que cualquier nueva inversión requeriría una inversión significativa. No hay garantía de que la política de Trump hacia Venezuela perdure más allá de su presidencia. Además, existen importantes interrogantes sobre la durabilidad de las reformas fiscales y regulatorias que Venezuela ha implementado para atraer a petroleras extranjeras.

“Puede imaginar que volver a entrar por tercera vez requeriría algunos cambios bastante significativos”, señaló Woods al presidente estadounidense Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca en enero.

Le puede interesar: ¿Recuerda los petroleros fantasma de Venezuela? EE. UU. retiró sanciones a dos buques

Más recientemente, Woods afirmó que la experiencia de ExxonMobil con el crudo pesado canadiense podría darle una ventaja competitiva en Venezuela, donde el petróleo tiene una viscosidad similar.

“El trabajo con crudo pesado, los avances tecnológicos que hemos estado desarrollando, creo que nos posicionan de manera única en términos de producción de bajo costo de los recursos venezolanos”, señaló el ejecutivo en mayo.

ExxonMobil ya ocupa una posición dominante en la vecina Guyana, donde se encuentran los yacimientos petroleros de más rápido crecimiento del mundo.

El acuerdo que Chevron firmó con Venezuela a comienzos de este mes contempla que la compañía duplique su producción en el país a más de 600.000 barriles diarios para comienzos de la década de 2030. Requeriría unos US$7.000 millones de inversión, aunque la compañía prevé financiarla con el flujo de caja existente de sus actuales operaciones en Venezuela, en lugar de aportar nuevo capital externo, dijo la semana pasada el director ejecutivo Mike Wirth.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.