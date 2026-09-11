¿Qué implica para Colombia que el petróleo esté por encima de USD 100 por barril?

El precio del petróleo no alcanzaba ese nivel desde mayo, justo antes de una tregua en Oriente Medio y de la firma, en junio, de un protocolo de acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto.

El bloqueo en Oriente Medio y las continuas perturbaciones en el estrecho de Ormuz provocaron un nuevo repunte de los precios del petróleo. Este jueves, el barril de Brent, la referencia internacional del crudo, cerró en USD 107,63, un aumento de 6,34 % frente al día anterior.

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El comportamiento del crudo es relevante para Colombia, pues afecta los ingresos fiscales, la balanza de pagos, los recursos que reciben las regiones y el comportamiento de la tasa de cambio del peso frente al dólar.

Para las finanzas públicas, el actual repunte tiene efectos tanto positivos como negativos. Como explicó a este diario Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, “los incrementos en los precios del petróleo contribuyen a los ingresos fiscales del país y de las regiones, pues con mayores precios el Gobierno Nacional recibe más por regalías e impuestos de las empresas”. Uno de los principales canales es Ecopetrol, que además de pagar impuestos y regalías, entrega dividendos al Estado, su principal accionista, con una participación de 88,49 %.

Según han explicado en otros escenarios directivos de Ecopetrol, por cada dólar que aumenta el precio del Brent, la caja de la compañía se incrementa en COP 300.000 millones, el ebitda sube entre COP 750.000 millones y COP 800.000 millones y la utilidad aumenta entre COP 350.000 millones y COP 400.000 millones.

El impacto de los precios del crudo sobre la petrolera ya se reflejó en sus resultados del segundo trimestre de 2026. La compañía rompió entonces una racha de 13 trimestres en números rojos, en un período en el que el Brent en dólares aumentó 45 % frente al segundo trimestre de 2025, al pasar de USD 67 a USD 97.

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En ese trimestre, los ingresos de Ecopetrol sumaron COP 40,2 billones, un aumento de 35 % frente al mismo período del año anterior. El ebitda alcanzó COP 17,7 billones, con un incremento de 59 %, mientras que el margen ebitda fue de 44 %, es decir, 6,5 puntos porcentuales por encima del registrado un año antes. Estos fueron los mejores resultados financieros de la compañía desde el cuarto trimestre de 2022.

El mayor ingreso de dólares al país, además, puede empujar a la baja la tasa de cambio.

Sin embargo, el aumento del precio del petróleo también tiene un efecto negativo sobre las finanzas públicas: cuando sube el crudo también aumenta el precio que debería cobrarse por los combustibles. Como el precio de la gasolina y el diésel no se ha ajustado al mismo ritmo que el precio del petróleo, Colombia está entregando un subsidio en cada galón.

Así, aunque un mayor precio del petróleo favorece los ingresos de Ecopetrol y, por esa vía, los del Estado, también aumenta el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que cubre la diferencia entre el precio local y el internacional de la gasolina y el diésel.

La deuda del Estado con Ecopetrol por el FEPC sumó COP 6 billones en el primer semestre. La situación implica un importante reto para las finanzas públicas: en el presupuesto de 2027, el gobierno de Abelardo de la Espriella incluyó COP 9,6 billones para atender la deuda del Fondo.

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