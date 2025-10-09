Frisby Colombia demanda a su contraparte española ante la Unión Europea

Imagen de referencia del establecimiento en el Centro Comercial Portoalegre, en Bogotá. Foto: Centro Comercial Portoalegre

La pelea continúa. La cadena colombiana de restaurantes de pollo frito Frisby informó este jueves que tomó medidas legales ante la Unión Europea contra la empresa Frisby España S.L. y el empresario Charles Dupont, acusándolos del uso indebido de su marca y posible vulneración de sus derechos de propiedad intelectual.

La compañía colombiana interpuso específicamente una demanda por “infracción de derechos de propiedad intelectual y realización de actos de competencia desleal” contra Frisby España y Dupont, solicitando medidas cautelares para detener la vulneración de sus derechos, según indicó en un comunicado oficial.

Además de hacer una solicitud de anulación por mala fe parte de la marca española en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual.

“Rechazamos cualquier intento de utilizar el nombre, logotipo o imagen de Frisby para aprovecharse de la reputación y el reconocimiento construidos durante más de cuatro décadas”, manifestó la compañía.

La disputa legal que empezó hace ya varios meses parece no acabar. Los comunicados por parte del vocero de Frisby España, Charles Dupont, dejan en claro cuál es la posición de la marca frente a la señalada suplantación.

¿Qué dijo la marca española?

Dupont, que ha sido enfático en su objetivo de abrir Frisby España antes de que se acabe el año, se manifestó a través de sus redes sociales. “Sí o sí vamos a abrir en diciembre, [...] estamos armando una apertura histórica, [...] no nos importa la campaña de propaganda”, manifestó el vocero.

Los argumentos de la disputa

Dupont señala que aprovechó una oportunidad en el mercado europeo, y es que la marca Frisby no se encontraba registrada o, por lo menos, que su registro se encontraba vencido. Sin embargo, expertos en propiedad intelectual señalan que la empresa española ha actuado de forma ilegal al usar la identidad de marca de la compañía colombiana, como lo es su tipografía, colores corporativos y mascota.

También se podrían presentar argumentos para señalar que la otra Frisby se estaría aprovechando de la reputación de la compañía colombiana, en un mercado donde la presencia de colombianos ha venido en aumento (según Statista, son casi 900.000 para el cierre de 2024).

En su defensa, Dupont asegura que ha cambiado la identidad gráfica de la Frisby española: dejó de usar el color amarillo, cambió ligeramente la fotografía y dejará de usar la icónica mascota. Pero todo se sigue viendo muy similar.

Esta disputa legal la tiene la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la cual definirá si la compañía de Dupont puede seguir operando tal y como pretende hacerlo; o si se reconocerá el derecho que tiene la colombiana de exigir que no solo su nombre, sino toda su identidad marcaria, sea respetada.

En julio, por medio de un video publicado en redes sociales, el portavoz de la marca, explicó se avanzó en una ronda de inversión con la que se buscó recaudar un millón de euros. Del éxito de esta dependía asegurar sus primeros dos restaurantes, así como diez cocinas ocultas (establecimientos que no atienden al público sino que sólo despachan domicilios) en las principales ciudades del país europeo.

Dupont también señaló que, en esta primera fase operativa, se contempla la contratación de 90 empleados: 25 en Barcelona, 25 en Madrid y cuatro para cada una de las 10 cocinas ocultas.

Considera que su idea de negocio prosperará, basándose en la amplia discusión que se ha dado sobre este tema en redes sociales y medios de comunicación. Asegura que, en estos meses, se han llegado a registrar más de 1.000 millones de interacciones. “Pensamos que ahora debemos salir de esta controversia para pasar a la fase operativa”, menciona.

