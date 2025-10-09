Participe de las 500.000 vacantes gratuitas para formarse en IA y la nube

Imagen de referencia. Foto: Amazon Web Services

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Amazon Web Services (AWS) anunció el lanzamiento de un programa para brindar capacitaciones gratuitas en inteligencia artificial y manejo de la nube para más de 500.000 personas llamado “Entrena Colombia”.

Este proyecto, según AWS, busca posicionar a Colombia como un punto clave a nivel regional en inteligencia artificial, innovación y transformación digital y está dirigida a estudiantes, profesionales, emprendedores y empresas de todos los tamaños y sectores.

“Nuestro país tiene el talento y una oportunidad única para convertirse en líder digital en América Latina en medio del avance de la transformación digital en el país y la revolución promovida por nuevas tecnologías como la IA. Esta iniciativa impulsa el acceso y desarrollo del conocimiento, las habilidades y aptitudes que hacen posible que más personas y empresas sean protagonistas del futuro digital que se está construyendo hoy”, explica Daniel Saldarriaga, Country Manager de AWS en Colombia.

Según un estudio de Accenture, citado por la empresa, se estima que la inteligencia artificial podría añadir hasta USD 88.000 millones al PIB del país, mientras que en América Latina su impacto económico podría superar el USD 1 billón para el año 2038.

La iniciativa está hecha en colaboración con las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali y con empresas y federaciones como Fenalco, Nequi, Ramo y Tigo, con el objetivo de “contribuir al cierre de la brecha de talento tecnológico en el país” a través del programa educativo que se planea de 2025 a 2028.

Según AWS, un aspecto central del programa será la sostenibilidad, donde los participantes, guiados por expertos, explorarán tanto aspectos técnicos como de negocio en la intersección entre tecnología, economía y medio ambiente.

¿Cómo aplicar?

Los contenidos se ofrecerán en formatos asincrónicos y en vivo a través de las páginas web de las instituciones y empresas aliadas, incluyendo módulos fundamentales sobre inteligencia artificial, nube, transformación digital y otras competencias clave para el mercado laboral actual.

Para obtener más información y poder aplicar a una de las vacantes disponibles puede acceder a la página oficial del programa.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.