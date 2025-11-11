Gabriel Oliva asume la presidencia de Avianca y Pedreira deja la dirección en 2026

Oliva llegó a Avianca en 2021 para ocupar la dirección de Avianca Cargo. Foto: Avianca

El cielo corporativo de Avianca entra en una nueva fase. La aerolínea anunció un relevo en su estructura de mando: Gabriel Oliva fue nombrado presidente del Grupo Avianca, mientras que Frederico Pedreira, actual CEO, dejará su cargo el 28 de febrero de 2026, tras cinco años en la compañía.

La junta directiva aprobó la creación del nuevo cargo de presidente con el propósito de fortalecer la estructura de liderazgo y asegurar una transición fluida. Oliva asumirá de inmediato, manteniendo su rol como Chief Operating Officer (COO) hasta la salida de Pedreira.

Durante su gestión, Pedreira lideró una transformación profunda que fortaleció la posición financiera de la aerolínea, amplió su red a más de 160 rutas y 80 destinos, y transportó más de 38 millones de pasajeros en 2024.

El ejecutivo, que ingresó en 2021, fue pieza clave en la estrategia de reorganización del grupo y en la consolidación de su modelo de negocio dentro del Grupo Abra, conglomerado que también integra a Gol y Viva Aerobus.

Por su parte, Gabriel Oliva, argentino de nacimiento y con más de 20 años de experiencia en liderazgo, ha ocupado cargos de alto nivel en sectores como aviación, logística y tecnología. Se unió a Avianca en 2021 como CEO de Avianca Cargo, donde reposicionó la unidad como líder regional, y luego pasó a ser COO del grupo. Su enfoque ha estado en la seguridad operacional, la eficiencia y la experiencia del cliente.

En sus primeras declaraciones, Oliva dijo sentirse “agradecido, emocionado” con el nombramiento, y aseguró que trabajará junto al equipo de más de 15.000 empleados para fortalecer la compañía y su liderazgo en la región.

Avianca, que cumple más de 105 años de operación, enfrenta ahora el reto de sostener su crecimiento en un entorno competitivo y de costos altos en la industria aérea.

Las cifras financieras de Avianca

La aerolínea transportó 8,8 millones de pasajeros durante el trimestre (una leve caída del 4,3 % frente a 2024), compensada con rutas más largas y rentables y factores de ocupación que superaron el 80 % en junio.

En términos de ganancias, registró un récord en el segundo trimestre de este año, con USD 355 millones de EBITDAR, un crecimiento de 60,6 % frente al mismo periodo del año anterior y un margen del 25,5 %, el más alto para un trimestre comparable en su historia reciente.

La compañía generó USD 163 millones de caja, alcanzó USD 1.350 millones en liquidez y redujo su apalancamiento neto a 2,8 veces.

Los ingresos operativos llegaron a USD 1.396 millones, un aumento del 18,7 % interanual, impulsado por una estrategia de expansión internacional.

Durante el trimestre, la empresa abrió seis nuevas rutas internacionales, incluyendo Bogotá–Dallas, Guatemala–Miami y la conexión a Córdoba, Argentina, alcanzando un total de 172 rutas y 83 destinos.

El negocio de carga también fue un motor: creció 15 % y generó USD 173 millones, impulsado por un acuerdo con Amazon Air Cargo para un vuelo diario entre Bogotá y Miami.

Por último, la unidad de fidelización LifeMiles registró un EBITDA de caja de USD 56 millones, un aumento superior al 40 %, mientras que la operación de Wamos Air aportó USD 32 millones en EBITDAR.

