Google, en la lupa de organismos antimonopolio: multas suben a USD 11.000 millones

Google está siendo investigado por los organismos antimonopolio de la Unión Europea por la sospecha de que degrada injustamente algunos resultados de noticias, en una investigación que podría aumentar su factura de multas de la UE, que ya asciende a EUR 9.500 millones (USD 11.000 millones), y empeorar las tensas relaciones con la administración Trump.

La Comisión Europea declaró el jueves que sospecha que la unidad de Alphabet Inc. podría estar infringiendo la Ley de Mercados Digitales del bloque al degradar los resultados de los sitios web de los editores cuando incluyen contenido de socios comerciales.

“Investigaremos para garantizar que los editores de noticias no pierdan ingresos importantes en un momento difícil para el sector”, afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, Teresa Ribera.

Bajo el pretexto de su «política de abuso de la reputación del sitio», la Comisión afirmó que Google parece “afectar directamente a una forma común y legítima que tienen los editores de monetizar sus sitios web y contenidos”. El organismo antimonopolio de la UE pretende concluir su investigación en un plazo de 12 meses, lo que podría allanar el camino para la imposición de multas de hasta el 10 % de las ventas anuales globales si no se abordan las conclusiones negativas.

En una entrada de blog, el científico jefe de Google Search, Pandu Nayak, afirmó que la investigación de la UE sobre lo que Google denomina sus esfuerzos antispam es “totalmente errónea y corre el riesgo de perjudicar a millones de usuarios europeos”. La empresa sostiene que su política es necesaria para evitar que el material de terceros pagado en los sitios web de los editores aparezca en los resultados de búsqueda en una posición más alta de la que le corresponde.

La nueva investigación se produce tras la multa de casi EUR 3.000 millones impuesta en septiembre a Google por supuestamente favorecer sus propios servicios de tecnología publicitaria frente a los de sus rivales, lo que provocó la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tachó la multa de “discriminatoria”.

La sanción de septiembre se suma a una multa de EUR 4.130 millones por Android y otra de EUR 2.420 millones por aplastar a sus rivales en el sector de las búsquedas de compras. El año pasado se anuló una multa de EUR 1.490 millones impuesta a AdSense.

Además, Google sigue siendo objeto de un escrutinio más amplio en virtud de la DMA en Bruselas. La ley entró en vigor en la UE en 2023 y está diseñada para recortar las alas de las plataformas tecnológicas más grandes del mundo con una serie de normas sobre lo que se puede y no se puede hacer.

En otro caso, la empresa fue sancionada a principios de este año por supuestamente infringir la normativa al favorecer los servicios internos en su extenso imperio de búsquedas y por impedir que los desarrolladores de aplicaciones dirigieran a los consumidores a ofertas fuera de su Play Store, acusaciones para las que desde entonces ha intentado encontrar soluciones, mientras se cierne la amenaza de nuevas multas.

