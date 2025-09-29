Google pagará $24,5 millones de dólares para poner fin a la demanda de Trump

Imagen de referencia. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

Google, propiedad de Alphabet Inc., acordó pagar 24,5 millones de dólares para resolver las reclamaciones de Donald Trump, quien afirmaba que su expulsión del canal de YouTube tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos constituía una censura ilegal, según un documento judicial.

El acuerdo, revelado el lunes, pone fin a la larga batalla legal de Trump contra la suspensión. El documento judicial indica que 22 millones de dólares se destinarán a la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto muy querido por Trump. El resto se repartirá entre otros demandantes que se unieron a Trump en la acción legal.

Desde que recuperó la presidencia en noviembre, Trump ha logrado acuerdos favorables con otros gigantes tecnológicos y mediáticos a los que acusaba de maltratarle, a pesar de que los tribunales han dictaminado en repetidas ocasiones que las empresas de redes sociales tienen el derecho, amparado por la Primera Enmienda, de moderar los contenidos a su antojo.

«Estoy contento, el presidente está contento de haber resuelto esto», afirmó en un mensaje de texto John Coale, el abogado que ha representado a Trump en sus casos por las suspensiones en las redes sociales.

Google se negó a hacer comentarios.

ABC News, de Walt Disney Co., acordó en diciembre pagar 15 millones de dólares a una futura fundación o museo presidencial de Trump para poner fin a una demanda en la que se alegaba que el presentador George Stephanopoulos lo había difamado en una declaración sobre un caso judicial contra Trump.

En enero, Meta Platforms Inc. acordó pagar un total de 25 millones de dólares, incluidos 22 millones para una biblioteca de Trump, para resolver la demanda de Trump por su suspensión de Facebook tras el ataque al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores tras su derrota electoral en 2020.

Trump puso fin en febrero a su batalla legal con Twitter por su expulsión el 6 de enero. Los documentos judiciales no revelaron detalles sobre el acuerdo. El Wall Street Journal informó posteriormente, citando a personas no identificadas, que X —el nombre que Elon Musk dio a la plataforma después de comprarla en 2022— acordó pagar unos 10 millones de dólares para resolver las reclamaciones del presidente.

En julio, Paramount Global anunció un acuerdo de 16 millones de dólares con Trump por su demanda en la que acusaba a CBS Broadcasting Inc. de editar de forma engañosa su entrevista del 60 Minutes del 6 de octubre con la entonces vicepresidenta Kamala Harris durante la campaña presidencial.

La cadena, que anteriormente había negado haber cometido ninguna irregularidad, publicó una versión sin editar y ha acordado publicar las transcripciones de las entrevistas a los candidatos presidenciales en el futuro. Aunque oficialmente no guardaba relación, el acuerdo fue considerado por muchos como fundamental para que Paramount obtuviera la aprobación de los reguladores federales para su fusión con Skydance Media.

Cuando Trump demandó por separado a Google, Facebook y Twitter por su expulsión de las plataformas, solicitó una indemnización económica para castigar a las empresas y garantizar que otros usuarios no pudieran ser expulsados o señalados por los gigantes tecnológicos. Las tres empresas acabaron retirando las prohibiciones, pero para entonces Trump ya había trasladado en gran medida sus comentarios en las redes sociales a su propia red, Truth Social.

Posteriormente, perdió su caso contra Twitter en un tribunal de primera instancia, y un juez federal de San Francisco dictaminó en 2021 que la empresa no había vulnerado los derechos constitucionales de libertad de expresión al suspender su cuenta y las de otros usuarios por infringir sus condiciones de servicio. La apelación de Trump aún estaba pendiente cuando se llegó al acuerdo.

El acuerdo con Google fue adelantado por el Wall Street Journal.

