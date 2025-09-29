El tren La Dorada-Chiriguaná ha triplicado la carga movilizada en 2025

Una locomotora circula por el corredor La Dorada-Chiriguaná. Foto: Agencia Nacional de Infraestr

El viejo sueño de que Colombia recupere sus trenes dejó de ser una promesa de campaña y empieza a tomar forma en cifras: entre enero y septiembre de 2025, el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná movilizó más de 796.000 toneladas de carga, tres veces más que en todo 2024, según la Agencia Nacional de Infraestructura.

Ese salto significa que el tren ha reactivado parte de su potencial en el transporte de mercancías, superado históricamente por la carretera, que ha sumado más de 13,2 millones de toneladas a la fecha. Y cuando el transporte se hace por rieles, los costos bajan hasta 20 % (es decir, llevar una tonelada de cemento, maíz o carbón resulta sensiblemente más barato que por camión).

A la larga, menores costos de transporte pueden traducirse en productos más baratos en el mercado interno.

La ANI ha invertido $118.000 millones en tres años para mantener y mejorar los 526 kilómetros del corredor. Y este año adjudicó la primera APP férrea de Colombia, por $3,39 billones, a la firma Línea Férrea Central.

El contrato contempla un paquete de obras que parecen de otro tiempo en el país de las dobles calzadas:

Cambio de más de 205 km de rieles para soportar mayor capacidad de carga.

Construcción de talleres para trenes, un centro de control y un centro de transferencia de carga en La Dorada.

1.480 obras hidráulicas, un puente sobre el río Sogamoso y la reubicación de dos colegios en Cimitarra (Santander) para liberar la franja operacional.

La obra, según la ANI, promete 32.000 empleos directos e indirectos y beneficiará a unas 400.000 personas en 25 municipios de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.

Colombia llegó a tener una de las redes férreas más extensas de América Latina a comienzos del siglo XX. Hoy apenas sobreviven tramos dispersos. El caso de La Dorada–Chiriguaná se convierte, entonces, en un termómetro: si funciona, puede demostrar que el tren no es solo un recuerdo sino una alternativa económica viable.

La apuesta del Gobierno va más allá de este tramo. En total, ha destinado más de $560.000 millones a los cuatro corredores férreos en operación, un aumento de 68 % frente a años anteriores.

Ahora bien, a largo plazo, el Gobierno ha priorizado la estructuración de seis proyectos en total. Algunos incluso quedarían adjudicados antes de concluir el actual Gobierno.

Los seis proyectos priorizados por el gobierno son el Corredor Interoceánico; OP Pacífico (Yumbo-Caimalito); Corredor del Pacífico (Buenaventura-Palmira); Villavicencio-Puerto Gaitán; Conexión Bogotá Región con el corredor férreo central y el corredor Bogotá-Belencito. Los seis proyectos requieren una inversión de más de $94 billones en Capex.

Estos son los proyectos

1. El Corredor Interoceánico: es una línea férrea entre Juradó, en el océano Pacífico, hasta Unguía, en el Puerto Titumate, en el océano Atlántico, con una extensión de entre 210 y 222 kilómetros.

El proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad, a cargo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, y movilizará hasta 25 millones de toneladas de carga en su etapa final. Se proyecta una inversión de más de $32 billones en Capex.

2. Corredor Pacífico (Yumbo-Caimalito): se tiene proyectada la recuperación y mejoramiento del corredor del Pacífico en el tramo comprendido entre Yumbo y Caimalito, un corredor con una extensión de 211 kilómetros. Se estructura bajo la modalidad de obra pública y busca conectar la Red Férrea del Pacífico desde Buenaventura hasta Palmira.

Actualmente, se encuentra en trámite de aprobación de vigencias futuras excepcionales 2026-2029 por cerca de $1 billón.

3. Corredor del Pacífico Buenaventura-Palmira: tiene 120 kilómetros, ya finalizó la prefactibilidad. Se estima una inversión de $22 billones en Capex. El proceso licitatorio iniciaría antes de que termine este gobierno.

4. Villavicencio-Puerto Gaitán: es un proyecto que contempla la construcción de 193 kilómetros de vía férrea nueva. La etapa de prefactibilidad terminó en julio de 2025. Se proyecta una inversión de $12,2 billones para la construcción.

5. Conexión Bogotá Región con el corredor férreo central: es un corredor con una extensión de 393 kilómetros de vía férrea. Se estiman inversiones de construcción por $27 billones.

Contempla la conexión entre Tocancipá y la conexión férrea central a alturas del municipio de Barrancabermeja. El proyecto terminó prefactibilidad.

6. Corredor Bogotá-Belencito: tiene una longitud de 279 kilómetros y se estructura bajo la modalidad de obra pública para garantizar la confiabilidad de los generadores de carga.

Aunque el crecimiento impresiona, la pregunta clave es si la tendencia se sostendrá en el tiempo. El país todavía depende en más del 70 % de la carretera para mover su carga. Y el éxito del corredor no solo se medirá en toneladas: será la prueba de si el tren puede convertirse en columna vertebral de la logística o seguirá siendo un proyecto piloto con buenas cifras pero sin revolución.

