Grupo Nutresa inicia la readquisición de sus acciones mediante oferta pública

El Grupo Nutresa ya está realizando la compra de un máximo de 600.000 de las acciones ordinarias que la compañía tiene en circulación.

El proceso se realiza mediante una oferta pública de readquisición de acciones ordinarias, a través del mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Del 20 al 22 de octubre, de las 9:00 a. m a las 3:00 p. m., los destinatarios de la oferta deberán presentar su aceptación a la misma.

El proceso se debe hacer a través de una sociedad comisionista de bolsa por parte de los destinatarios de la oferta, lo que es requisito indispensable para presentar una aceptación e implicará eventualmente el pago.

La compañía informó que la aceptación no podrá estar sometida a condiciones y será vinculante para el destinatario. Por lo tanto, no podrá ser objeto de retracto, modificaciones o aclaraciones, salvo por las excepciones previstas.

Estas son las preguntas y respuestas de la readquisición de acciones por parte de Nutresa:

¿A quién va dirigida la oferta?

Es para todos los titulares de las acciones de la sociedad que se encuentren inscritos en el libro de registro al momento de publicación de la oferta.

¿Cuál será el precio de compra?

El precio por cada acción es de $130.000, que será pagado de contado y en efectivo, a través del mecanismo de liquidación y compensación señalado por la BVC.

¿Cuál es el mínimo y máximo de acciones que se pueden vender?

Cada destinatario de la oferta podrá vender mínimo una acción ordinaria y hasta el número total de acciones que posea en la Sociedad de acuerdo con el libro de registro de accionistas.

¿Por qué se realiza esta oferta?

La iniciativa había sido aprobada por la Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa del 17 de marzo de 2025 con cargo a la Reserva para Readquisición de Acciones, de hasta 4.580.000 acciones equivalente al 1 %, a un precio de $130.000.

Esto mediante una o varias ofertas durante lo que resta del año, por lo que es de esperar que no sea la única oferta que se realice al respecto, pues la meta actual es el de comprar 600.000 acciones.

