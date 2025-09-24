Innovación en las empresas: un terreno no siempre amable

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Sostener una empresa en Colombia no es tarea fácil. Especialmente para aquellos pequeños negocios que hasta ahora empiezan el largo camino empresarial y no se han topado con las regulaciones y las obligaciones tributarias que se exigen dentro del campo.

Entre pagos de nómina, estrategias de marketing, cronogramas, impuestos y maneras de innovar en los pocos productos que se puedan tener, la tarea parece ser cada vez más tediosa.

El dato más reciente sobre la cantidad de empresas activas en Colombia, publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, existían 1,56 millones de empresas en el territorio colombiano. Es decir, hay una empresa por cada 34 personas.

Además, el último informe de la red de cámaras de comercio Confecámaras explica que, el año pasado, la creación de empresas disminuyó ligeramente, pues se crearon 2,8 % menos empresas que en el 2023, lo que nos lleva a un total de 297.475 nuevas empresas.

Sin embargo, la creación de empresas por sociedades mostraron un crecimiento del 5,2 %, aumentando de 78.428 en 2023 a 82.522 en 2024.

El campo empresarial sigue siendo representativo, pero hay aristas a tener en cuenta para no morir en el intento.

Innovación: un camino tortuoso y poco efectivo

Según el más reciente informe de NielsenIQ (NIQ) sobre innovación, el 25 % de las innovaciones de una empresa tienen un impacto negativo en el negocio. Arriesgarse a innovar y lograr que el público reciba de manera positiva algo nuevo es, a veces, la tarea más difícil de cumplir.

“Cuando de consumo se trata, la innovación per se no es garantía de un aumento en ventas. Por el contrario, innovar sin una estrategia clara puede ser contraproducente para marcas y productos”, explica el informe.

Además, según los datos compartidos por NIQ solo el 50 % de las innovaciones mantienen crecimiento después del segundo año en el que se lazó, y nada más el 7 % de las marcas incrementan sus ventas gracias a estos nuevos productos.

Jairo Duarte, Strategic Analytics & Insights Manager en NIQ, explica que estos resultados se deben en gran medida a que no se logra cumplir con “las expectativas reales” del cliente, que además pueden verse afectados por transmitir mensajes que no le mueven las fibras y que, por lo tanto, no generan un enganche en el producto.

No todo está perdido: el poder de lo visual

Si bien estas cifras no son muy alentadoras, hay una característica fundamental dentro de la innovación: el empaque. Esta herramienta es clave para atraer a los consumidores, pues permite que desde el primer momento se conecten con la estética del producto sin siquiera haberlo probado.

“El 41 % de los consumidores repetiría una compra motivada por el empaque; mientras que, el 65 % afirma haber probado un producto únicamente por su diseño. Además, el 100 % de los compradores potenciales ve el empaque antes de tomar su decisión, lo que convierte a este elemento en una poderosa herramienta para captar atención y generar conexión”, afirma NIQ.

Si bien esta puede ser una buena estrategia para la innovación, deben tenerse en cuenta todos los factores que harán que una empresa se sostenga. Antes de innovar, quizá se debe armar un suelo más resistente que permita que las pérdidas que se puedan generar en ese “prueba y error” no hagan que la empresa sufra más de lo necesario.

