El buen estado de la economía se debe en gran parte al sector servicios: ANIF

Las más recientes resultados sobre el estado de la economía del país han mostrado cifras positivas, especialmente en sectores cruciales que desencadenan efectos dominó en su cadena de valor.

Según el más reciente comunicado de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), esta dinámica tuvo dos protagonistas: el sector de servicios y de manufactura. Según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE, estas actividades tuvieron un crecimiento del 5,5 % y 4,3 % anual, respectivamente.

En el caso del sector servicios (actividad terciaria), la balanza se movió por la Administración pública y las actividades artísticas y de entretenimiento, que crecieron 7 % anual y contribuyeron con 1,8 puntos porcentuales.

Por otro lado, los servicios como la luz, el gas, el agua, el comercio, entre otros, fueron claves también. En líneas generales, el rubro estuvo impulsado por los pagos de retroactivos en entidades públicas y por los juegos de azar y apuestas (particularmente las apuestas deportivas en línea).

Asimismo, comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida crecieron 6,7 % anual, detalló ANIF.

A este resultado se le agrega la variación positiva del sector manufacturero (actividades secundarias), con la producción cárnica y de aves a favor en los mercados internacionales “dados los problemas de contaminación de gripe aviar que se han presentado en los países exportadores de este producto”.

En el dato macro, incluyendo tanto las actividades primarias, secundarias y terciarias, la economía creció 4,1 % anual en julio y 2,9 % mensual.

“En suma, la actividad económica mostró un buen desempeño en julio. Sin embargo, persiste la heterogeneidad sectorial que en ANIF hemos mencionado en repetidas ocasiones. La recuperación que se observa en algunos sectores no ha llegado a otros que permanecen rezagados”, subrayó el centro de pensamiento.

Por su parte, el centro de investigaciones económicas de Corficolombiana también se mantuvo positivo frente al crecimiento que aportó este sector, aunque advirtieron sobre los problemas que enfrenta en este momento.

“Las industrias manufactureras crecieron 7,1 % mostrando una recuperación respecto a años anteriores con cifras negativas. Sin embargo, la manufactura enfrenta retos que limitan su expansión plena, pero sigue siendo un componente clave de la economía”, sostienen.

En cuanto a servicios, los analistas resaltaron la importancia del entretenimiento durante el segundo trimestre del 2025, pues tuvo un crecimiento del 9,1 %.

“Los servicios han liderado la recuperación pospandemia en la región y Colombia sobresale con un crecimiento cercano al 30 % frente a los niveles prepandemia. Las actividades de servicios registraron crecimientos generalizados en 2T-2025. Por su parte, las exportaciones de servicios también mantienen un dinamismo sostenido”, detalló Corficolombiana.

¿Qué avista el futuro?

En cuanto al devenir, Corficolombiana prevé un comportamiento amable con respecto a los servicios en lo que queda del 2025, especialmente apoyado por eventos, conciertos y juegos de azar en línea “pese a IVA en estos servicios”.

Las actividades profesionales y de comunicaciones también tendrán un crecimiento moderado y “el sector manufacturero, aunque enfrenta limitaciones, se mantendrá como un soporte importante para la economía”.

ANIF instó a buscar mayor equilibrio para que el crecimiento no deje por fuera a ciertos sectores. Por último, agregaron una predicción del PIB para 2025, que rondaría el 2,8 % anual.

