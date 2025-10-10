Irregularidades en Van Camps: lo que encontró el Mintrabajo en la planta de atún

Foto: santiago ramírez

El Ministerio de Trabajo hizo una inspección sorpresa a las instalaciones de la empresa Seatech, ubicadas en los muelles de Mamonal de Cartagena. Esta empresa es la encargada de la producción y distribución del reconocido atún Van Camp’s.

Según el ministerio, ya existían 196 marineros colombianos y ecuatorianos que habían denunciado por las malas condiciones laborales que se viven en las instalaciones. Esta historia viene de antes: la ex ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez ya había denunciado irregularidades laborales en esta planta. Por esta razón se hizo una inspección sin previo aviso para poder revisar cuáles eran las condiciones laborales reales de los trabajadores.

Alicia Cardiles, dirigente sindical de Sinaltrainal secciónal cartagena, afirma que existen descuentos ilegales, violación de derechos sindicales, negación de permisos para terapias médicas e incluso una presunta trata de persona relacionada con la manera en que ingresan al país los trabajadores ecuatorianos de la planta.

¿Qué encontró el Mintrabajo en Van Camps?

Entre las irregularidades más alarmantes, el ministerio descubrió que los trabajadores no cuentan con contratos laborales que cumplan con los requisitos de la ley. Según el jefe de la cartera, Antonio Sanguino, las personas contratadas no tienen seguridad social ni protección de riesgos laborales.

Por esta razón, se procedió con el cierre de tres de los cuatro buques revisados, que permanecerán sellados durante 10 días. Esto mientras que las personas encargadas de la contratación de los trabajadores “subsanan las irregularidades” encontradas.

Además de las malas condiciones laborales descubiertas, se habló de una posible retención de los trabajadores durante la inspección, para evitar que el Ministerio tuviera contacto con ellos.

“Mientras hacíamos las inspecciones, los trabajadores desaparecieron de los barcos [...] Luego nos enteramos, por informaciones de los propios empleado, que habían sido retenidos en una de las bodegas de esta empresa que produce y comercializa los atunes Van Camp’s”.

La inspección se hizo en acompañamiento de Sanguino, la viceministra de relaciones laborales y un grupo conjunto de inspectores de Bogotá y de la dirección territorial. Por último, el ministro concluyó que, por ahora, la acción más concreta e inmediata fue el sello de los tres buques inspeccionados.

