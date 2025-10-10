Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Empresas

Irregularidades en Van Camps: lo que encontró el Mintrabajo en la planta de atún

El Ministerio de Trabajo cerró tres buques de la empresa Seatech International. Estas son las razones.

Luna Mejía Farías
Luna Mejía Farías
10 de octubre de 2025 - 09:47 p. m.
Irregularidades en Van Camps: lo que encontró el Mintrabajo en la planta de atún
Foto: santiago ramírez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Ministerio de Trabajo hizo una inspección sorpresa a las instalaciones de la empresa Seatech, ubicadas en los muelles de Mamonal de Cartagena. Esta empresa es la encargada de la producción y distribución del reconocido atún Van Camp’s.

Según el ministerio, ya existían 196 marineros colombianos y ecuatorianos que habían denunciado por las malas condiciones laborales que se viven en las instalaciones. Esta historia viene de antes: la ex ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez ya había denunciado irregularidades laborales en esta planta. Por esta razón se hizo una inspección sin previo aviso para poder revisar cuáles eran las condiciones laborales reales de los trabajadores.

Vínculos relacionados

La CRC prepara las reglas de juego para las alocuciones presidenciales
Queremos ser la plataforma de streaming de los colombianos: Ditu
Ecopetrol reducirá consumo de gas para evitar racionamiento en el Caribe

Alicia Cardiles, dirigente sindical de Sinaltrainal secciónal cartagena, afirma que existen descuentos ilegales, violación de derechos sindicales, negación de permisos para terapias médicas e incluso una presunta trata de persona relacionada con la manera en que ingresan al país los trabajadores ecuatorianos de la planta.

¿Qué encontró el Mintrabajo en Van Camps?

Entre las irregularidades más alarmantes, el ministerio descubrió que los trabajadores no cuentan con contratos laborales que cumplan con los requisitos de la ley. Según el jefe de la cartera, Antonio Sanguino, las personas contratadas no tienen seguridad social ni protección de riesgos laborales.

Por esta razón, se procedió con el cierre de tres de los cuatro buques revisados, que permanecerán sellados durante 10 días. Esto mientras que las personas encargadas de la contratación de los trabajadores “subsanan las irregularidades” encontradas.

Además de las malas condiciones laborales descubiertas, se habló de una posible retención de los trabajadores durante la inspección, para evitar que el Ministerio tuviera contacto con ellos.

“Mientras hacíamos las inspecciones, los trabajadores desaparecieron de los barcos [...] Luego nos enteramos, por informaciones de los propios empleado, que habían sido retenidos en una de las bodegas de esta empresa que produce y comercializa los atunes Van Camp’s”.

La inspección se hizo en acompañamiento de Sanguino, la viceministra de relaciones laborales y un grupo conjunto de inspectores de Bogotá y de la dirección territorial. Por último, el ministro concluyó que, por ahora, la acción más concreta e inmediata fue el sello de los tres buques inspeccionados.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con conflicto armado y violencias basadas en género.lmejia@eleespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Ministerio de trabajo

Atún Van Camp's

Condiciones laborales

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.