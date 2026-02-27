ISA apartó de su cargo a Jorge Carrillo y nombró presidente encargado: ¿quién es?

Jorge Carrillo estuvo al frente de ISA durante cerca de un año y seis meses. Foto: Cortesía: ISA - El Espectador

La Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) resolvió este viernes que Jorge Andrés Carrillo Cardoso dejará de ejercer las funciones de presidente y representante legal de la compañía. La decisión se adoptó en sesión extraordinaria, luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado declarara la nulidad de su elección.

Según informó ISA a través de un comunicado, con el voto de la mayoría de sus miembros se determinó suspender temporalmente el contrato de trabajo de Carrillo hasta que la sentencia quede en firme. Una vez ello ocurra, el contrato será terminado.

Carrillo había asumido la presidencia de ISA el 2 de septiembre de 2024, tras ser elegido por la Junta Directiva en agosto de ese año. Con su salida, completó cerca de un año y seis meses al frente de la compañía.

Su elección fue posteriormente demandada ante el Consejo de Estado, que declaró la nulidad del proceso por irregularidades en la forma como se desarrolló la evaluación de los aspirantes.

Así mismo, la empresa informó que sus operaciones continuarán desarrollándose con “total normalidad”.

¿Quién tomará las riendas de ISA?

Tras la salida de Jorge Andrés Carrillo, la Junta Directiva designó por unanimidad a Gabriel Jaime Melguizo Posada, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía de ISA, como presidente encargado de la compañía.

Según informó ISA, Melguizo asumirá el cargo de manera temporal, hasta que se nombre a un presidente en propiedad, en el marco del proceso que deberá retomarse tras la decisión del Consejo de Estado.

¿Qué encontró el Consejo de Estado?

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo Cardoso al concluir que el proceso presentó “vicios de expedición irregular, infracción de las normas en que debía fundarse e incumplimiento de requisitos de elegibilidad”.

Según la decisión, “sí se configuró el vicio de expedición irregular, con capacidad suficiente para afectar la validez del acto demandado”.

El alto tribunal estableció que durante el proceso de selección se introdujo “una modificación sustancial en los criterios de evaluación cuando el proceso de selección ya se encontraba avanzado”, después de que se hubiera realizado una primera calificación de los aspirantes en la que Carrillo ocupaba los últimos lugares.

De acuerdo con el fallo, esas alteraciones “incidió de manera determinante en el aumento de la puntuación del señor Carrillo Cardoso, lo que le permitió ascender a las primeras posiciones, mientras que la puntuación de los demás se vio disminuida”.

Además, la Sección Quinta concluyó que la Junta Directiva de ISA “asumió de manera directa funciones técnicas de evaluación y depuración que correspondían exclusivamente al Comité de Talento Organizacional”, excediendo su ámbito competencial.

Entre los hallazgos también se indicó que fueron desatendidos, sin una justificación expresa, objetiva y verificable, los resultados de la evaluación realizada por la firma cazatalentos, que había concluido que Carrillo “no debía ser considerado para un cargo de alta dirección en una empresa de infraestructura grande, regional, pública y financieramente sofisticada como ISA”.

Como consecuencia, el Consejo de Estado ordenó retomar el procedimiento de selección desde el momento anterior a la modificación de la matriz de evaluación que alteró el resultado.

¿Qué es ISA y quiénes son sus dueños?

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) es una empresa multilatina de energía e infraestructura dedicada principalmente a la transmisión de energía eléctrica. También desarrolla proyectos en concesiones viales y telecomunicaciones, con operaciones en varios países de América Latina.

Desde 2021, ISA es controlada por Ecopetrol S.A., que adquirió el 51,4 % de las acciones que estaban en manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, convirtiéndose en su accionista mayoritario.

Además de Ecopetrol, el Gobierno Nacional conserva una participación directa cercana al 8,8 %, según datos de la plataforma financiera MarketScreener, mientras que el resto de las acciones está en manos de inversionistas privados, entre ellos fondos de pensiones y accionistas minoritarios.

