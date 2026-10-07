Javier Díaz deja Analdex tras 29 años y Santiago Pardo será su sucesor

"El retiro de Javier Díaz Molina responde a una decisión personal concertada con la Junta Directiva, que había sido aplazada algunos años a petición de la misma, con el fin de…

Javier Díaz Molina dejará la Presidencia Ejecutiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) después de 29 años al frente del gremio. La junta directiva aceptó este miércoles su renuncia, presentada por motivos personales relacionados con su jubilación, y designó como sucesor a Santiago Pardo Salguero, quien iniciará de inmediato el proceso de empalme.

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"El retiro de Javier Díaz Molina responde a una decisión personal concertada con la Junta Directiva, que había sido aplazada algunos años a petición de la misma, con el fin de disfrutar de su jubilación", señaló la empresa en un comunicado.

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Su salida se produce después de una trayectoria de casi cuatro décadas en Analdex, organización a la que llegó en 1987 como vicepresidente técnico. Posteriormente ocupó la Vicepresidencia Ejecutiva y, desde el 15 de junio de 1997, ejerció como presidente.

Durante ese periodo, el gremio pasó de representar principalmente a los exportadores a ampliar su campo de acción hacia el conjunto del comercio exterior, incluidos importadores y empresas vinculadas a la cadena logística y de servicios. Bajo su dirección también se abrieron cuatro oficinas regionales.

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Junta Directiva de Analdex acepta la renuncia de Javier Díaz (@javierDiazMo) tras 29 años en la Presidencia Ejecutiva y designa a Santiago Pardo Salguero (@santiagopardos) como su sucesor: pic.twitter.com/6ESPoXUmeS — Analdex Colombia (@AnaldexColombia) October 7, 2026

La Junta destacó además la participación de Díaz en la construcción de varias de las instituciones y políticas que hoy hacen parte de la arquitectura del comercio exterior colombiano. Entre ellas están el Ministerio de Comercio Exterior, Bancóldex, ProColombia y Fiducóldex, además de asuntos relacionados con tratados comerciales, zonas francas y procesos de admisibilidad sanitaria para productos colombianos en mercados internacionales.

Entre esos procesos estuvieron las gestiones para la entrada de productos como la uchuva, el aguacate Hass y los cítricos a Estados Unidos.

La junta directiva resaltó también el papel de Díaz en la consolidación de un equipo que, según la organización, ha mantenido cohesión y continuidad durante su gestión. El presidente de la Junta, Ronald Bakalarz, agradeció su trayectoria y su aporte al gremio.

Un momento particular

La salida de Díaz es independiente de la renuncia de Bruce Mac Master a la Presidencia de la ANDI, pero ambos cambios se producen en un escenario en el que la relación entre los gremios y el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha abierto un debate sobre la interlocución empresarial y la autonomía de estas organizaciones.

Mac Master dejó la ANDI después de casi 13 años en el cargo y señaló en su carta de renuncia que había enfrentado “múltiples presiones” que, según afirmó, afectaban la capacidad del gremio para actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía. Los hechos concretos que llevaron a su salida no han sido esclarecidos públicamente.

El episodio puso bajo discusión la manera en que los gremios mantienen su capacidad de representar los intereses de sus afiliados frente al poder político. El Espectador consultó a 26 organizaciones empresariales después de la salida de Mac Master y solo cuatro aceptaron hablar, todas bajo reserva de identidad. Las posiciones fueron distintas: algunas defendieron mantener la interlocución con el Gobierno y otras expresaron preocupación por el precedente que podría dejar el caso.

(Recomendado: El poder político y los gremios: lo que está sobre la mesa tras la salida de Mac Master)

La discusión también ha tenido otro antecedente reciente. Carolina Soto declinó asumir la Presidencia Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura, menos de 24 horas después de haber sido designada, en medio de cuestionamientos que surgieron desde sectores cercanos al Gobierno por su relación familiar con el exministro Alejandro Gaviria. Soto pidió entonces respetar la independencia de las decisiones del sector privado.

En ese escenario, Analdex inicia una nueva etapa con Pardo Salguero, un funcionario con una trayectoria particularmente vinculada al comercio internacional y a la relación del país con otros gobiernos.

¿Quién es Santiago Pardo?

Pardo es economista de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Asuntos Internacionales de Columbia University. Acumula más de 20 años de experiencia en comercio exterior, negociaciones comerciales, asuntos gubernamentales y diplomacia.

Su carrera comenzó en 2000, cuando trabajó como representante de Colombia en el Grupo de Acceso a Mercados del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), desde el entonces Ministerio de Comercio Exterior. Entre 2003 y 2004 fue consultor de la unidad de comercio de la Organización de Estados Americanos, en Washington.

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Luego fue vicepresidente de Analdex entre 2004 y 2007 y coordinador de negociaciones internacionales del Consejo Gremial Nacional entre 2007 y 2008. Regresó al Gobierno como jefe negociador del Ministerio de Comercio entre 2008 y 2011, periodo en el que lideró negociaciones de tratados con la Unión Europea, Corea del Sur, Turquía y Panamá.

Después pasó a la Federación Nacional de Cafeteros como director para Asia, cargo que ejerció desde Tokio entre 2011 y 2019. Fue embajador de Colombia en Japón entre 2019 y 2022, etapa en la que recibió la Gran Condecoración de la Orden del Sol Naciente.

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También trabajó como director de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales de Tetra Pak para la región Andina, Centroamérica y el Caribe entre 2023 y 2025. Desde agosto de 2025 es socio, miembro de junta directiva y director de internacionalización de INVET.

Su llegada a Analdex supone, por tanto, el regreso de un dirigente que ya conoce el funcionamiento del gremio y que ha pasado por buena parte de los espacios donde se construyen las relaciones comerciales del país.

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