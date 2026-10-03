El poder político y los gremios: lo que está sobre la mesa tras la salida de Mac Master

Tras la salida de Bruce Mac Master de la ANDI, El Espectador consultó a 26 gremios de distintos sectores y tamaños para entender cómo está funcionando la relación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el sector empresarial, en medio de la controversia por la renuncia del líder gremial. Algunos no contestaron. De otros, sus presidentes o equipos de prensa respondieron, tajantemente, que este es un tema sobre el que no se van a pronunciar. Hubo quienes explicaron que no podían atender la llamada porque se encontraban fuera del país o…

Tras la salida de Bruce Mac Master de la ANDI, El Espectador consultó a 26 gremios de distintos sectores y tamaños para entender cómo está funcionando la relación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el sector empresarial, en medio de la controversia por la renuncia del líder gremial. Algunos no contestaron. De otros, sus presidentes o equipos de prensa respondieron, tajantemente, que este es un tema sobre el que no se van a pronunciar. Hubo quienes explicaron que no podían atender la llamada porque se encontraban fuera del país o en medio de reuniones y eventos. Solo cuatro le contestaron a este diario, pero pidieron mantener el anonimato.

Mac Master estuvo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) durante casi 13 años. Antes fue viceministro de Hacienda y director de Prosperidad Social. En su carta de renuncia, publicada el jueves, informó que su salida se dio en medio de “múltiples presiones” que han afectado la capacidad de la ANDI de “actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía”. Hace menos de un mes el gremio lo había ratificado como presidente. Y, de hecho, la semana pasada Mac Master publicó un comunicado en el que pidió detener la “sistemática campaña de acciones malintencionadas” contra la institución.

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Los hechos que motivaron su salida son todavía un misterio. Fuentes de alto nivel consultadas por este diario, así como publicaciones en otros medios de comunicación, han apuntado a desencuentros personales entre el ahora exdirigente de la ANDI y el presidente Abelardo de la Espriella. Al parecer, funcionarios del gobierno no estaban dispuestos a reunirse con Mac Master. En medio de la polémica, según informó Revista Semana, tres empresas salieron del gremio: Incauca, Providencia y Sucroal.

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Una fuente del sector empresarial dijo a El Espectador que detrás de la salida de Mac Master hay una “colección de temas personales de vieja data”. Más allá de las hipótesis sobre los hechos que marcaron la salida del presidente del que se considera el gremio más importante del país, y de los hilos de poder que explicarían las “múltiples presiones” a las que se refirió Mac Master, lo cierto es que la relación con el Ejecutivo se había deteriorado.

La situación en la ANDI ocurrió un mes y medio después de que Carolina Soto declinó el nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Menos de 24 horas después de su designación, la excodirectora del Banco de la República rechazó el ofrecimiento tras la oposición que generó en sectores del Gobierno de Abelardo de la Espriella su llegada a este cargo (fuentes que conocen de cerca el caso aseguraron que el descontento se dio porque Alejandro Gaviria, su esposo, fue ministro de Petro). En su momento, Soto hizo un llamado a respetar la independencia de las decisiones del sector privado.

Bruce Mac Master estuvo al frente de la ANDI casi 13 años. Foto: Cortesía

La independencia gremial

Los gremios, sostiene Salomón Kalmanovitz, economista, profesor, excodirector del Banco de la República y columnista de este diario, defienden los intereses de sus afiliados y son importantes para que exista un balance entre gobierno y ciudadanía organizada. Se trata de “uno de los contrapesos fundamentales frente al poder público”.

Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, advierte que cuando el Estado trata de entrometerse en decisiones de los gremios “está violando la frontera entre lo público y lo privado, que es muy importante para la protección de los derechos y de las libertades no solo de los gremios sino de todas las personas”. El abogado explica que la Constitución establece la libertad gremial e incluso la equipara con el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. El artículo 39 dice que “los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado”.

Si los gremios no cuentan con independencia para nombrar sus representantes, agrega Kalmanovitz, “se debilitan intrínsecamente frente al gobierno”. En sus palabras, el “descabezamiento” de Mac Master envía el mensaje de que los gremios deben negociar con el gobierno desde una posición “de debilidad y con anuencia”. Para el reconocido economista, lo que pasó esta semana en la ANDI es un síntoma de autoritarismo.

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El silencio de los otros gremios (tema en el que profundizaremos más adelante) muestra, para Marc Hofstetter, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y columnista de El Espectador, que el Gobierno tiene “músculo” para influir sobre estas asociaciones. El episodio de esta semana, en su concepto, los deja debilitados por “agachar la cabeza” y asumir que es un comportamiento aceptable.

¿Es esta la primera vez que pasa? La mayoría de las fuentes consultadas (tanto las que citaremos como aquellas que pidieron no ser mencionadas) respondieron que hay algunos antecedentes.

En el Gobierno Petro la relación con los gremios fue sumamente tensa. De hecho, un exfuncionario de esa administración reconoce que el presidente “peleaba y hasta insultaba” a estas instituciones por redes sociales, aunque defiende que nunca hubo un veto: “Todas las semanas se peleaba con Mac Master y aun así la ANDI se reunía con todos los ministros”. Sin embargo, al principio de ese gobierno circularon versiones sobre una posible presión para sacarlo del cargo, principalmente por los cuestionamientos públicos que le hizo Juan Fernández, asesor presidencial. Sandra Forero salió de Camacol en medio de presuntas presiones del Ministerio de Vivienda (ella lo negó tajantemente en entrevistas posteriores). Pero el capítulo más sonado fue el de la Federación Nacional de Cafeteros.

Roberto Vélez renunció al cargo, según informaron medios de comunicación, después de que la Casa de Nariño pidiera su “cabeza”. Después, Petro buscó intervenir en la elección del nuevo gerente general, pero al final Fedecafeteros nombró a Germán Bahamón sin el visto bueno del mandatario. El senador Ariel Ávila (Alianza Verde) defiende que ese episodio no es comparable con la salida de Mac Master. No todos los gremios se pueden “meter en la misma bolsa”: la Federación administra recursos públicos y por eso el Gobierno participa en el Comité Nacional de Cafeteros.

La puja no habría empezado con Petro. En 2020, Asocaña anunció que Frank Pearl (hoy cabeza de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas) sería su nuevo presidente. Pero, según la información que se conoció en ese momento, al gobierno de Iván Duque no le sonaba, especialmente por su relación con el gobierno de Juan Manuel Santos y su rol en el proceso de Paz. El nombramiento duró tres días y la junta reversó la decisión.

De hecho, uno de los casos más sonados es el de Luis Carlos Villegas, quien también fue presidente de la ANDI. La historia está incluida en un libro: “ANDI: Ocho décadas de construcción colectiva”. En 1996, el entonces presidente Ernesto Samper, según el libro del gremio, llamó a Henry Eder, la cabeza de la junta directiva, para informarle que el Gobierno no aceptaba como interlocutor a Villegas “dada su ácida crítica, pues pedía constantemente la renuncia del primer mandatario” en medio de la crisis por el proceso 8.000. Eder convocó a una junta extraordinaria en Medellín en la que se ratificó por unanimidad el nombramiento.

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“El hecho de que tengamos una tradición de presidentes que tratan de meterse en los gremios no es una justificación de lo que está haciendo Abelardo de la Espriella. En Colombia tenemos muchas tradiciones muy malas y podemos cuestionar lo que está haciendo hoy el gobierno”, sostiene Caro. El abogado agrega que ceder a una presión de este tipo va en contra del propósito de los gremios: defender los intereses de los empresarios ante el Gobierno y no los intereses del gobierno ante los empresarios.

Según algunas de las fuentes consultadas, incluyendo líderes gremiales, la salida de Mac Master es un hecho inédito por lo público que es el caso, por la relevancia de la ANDI y por el silencio con el que habrían actuado los otros gremios. “Si se lo hacen al gremio más importante de Colombia, ¿qué podemos esperar los demás? Cualquiera es vulnerable”, dijo una persona que conoce de cerca el tema. Agregó que preocupa que en cuentas no oficiales la renuncia de Mac Master se tomó como un triunfo.

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Desde el Congreso, distintas voces cuestionaron la salida de Mac Master. Para Andrés Forero, del Centro Democrático, con la renuncia no ganó el Gobierno, pero sí perdieron la institucionalidad y la democracia. El senador, que hace parte de la coalición de Gobierno de De la Espriella, considera que se está sentando un precedente peligroso porque la Constitución defiende la autonomía gremial. El representante a la Cámara Mauricio Toro (Alianza Verde) dijo a este diario que no se puede “volver un vicio” de los presidentes de turno querer remover a los líderes gremiales porque para defender la democracia hay que respetar la institucionalidad y eso incluye la independencia de los gremios.

¿Qué están pensando los líderes gremiales?

Los cuatro presidentes de gremios con los que habló El Espectador tienen visiones distintas de la salida de Mac Master.

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“Es difícil defender a alguien cuando no se sabe cuál es la realidad de la situación. Hay una pelea pública que se agrandó y nos salpicó a todos”, dijo uno de ellos. En esta administración, sostiene, los gremios han encontrado un interlocutor razonable, después de cuatro años de un Gobierno que les “cerró la puerta”.

De hecho, cuenta que cuando en el Consejo Gremial Nacional han planteado la opción de reaccionar, no ha habido consenso porque el sentimiento mayoritario es que no se debería “dañar” la relación con el Gobierno por un tema que, considera la mayoría, no es un ataque contra los empresarios ni contra la independencia de las organizaciones, sino un asunto personal entre el exlíder de la ANDI y el primer mandatario. Otra fuente, de un importante gremio, solo respondió que la relación con el Ejecutivo es “inmejorable”.

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La tercera voz gremial dice que el “mensaje no es claro”. En su experiencia ha habido interlocución con los ministros y los funcionarios han sido receptivos. También defiende que los líderes no se están restringiendo en las críticas frente a lo que consideran que la nueva administración está haciendo mal; eso sí, hasta ahora la mayoría de los cuestionamientos se hacen en privado. De todas formas, asegura, está muy claro que el presidente solo quiere reunirse con los grandes empresarios (que también fue una apuesta de Petro). “No podemos ser perros de taxi, sí estamos participando activamente”, cuenta.

Abelardo de la Espriella se reunió con varios empresarios en Barranquilla; entre ellos están Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Foto: Presidencia de la República

Para otro la situación se ve crítica: “Nos preguntamos quién será el siguiente. Y ahora viene la negociación del mínimo. Si se pierde poder frente al Gobierno, no habrá mucho que podamos contrariar”. En su concepto, la gran diferencia con el Gobierno Petro es que en esa administración, pese a los desacuerdos, en realidad no se logró “tumbar a nadie”.

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La salida de Mac Master abrió un debate sobre la libertad gremial. Para algunos, es un precedente peligroso. Para otros, el día a día de la relación con el Gobierno.

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