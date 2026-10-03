 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El poder político y los gremios: lo que está sobre la mesa tras la salida de Mac Master

El Espectador consultó a 26 gremios tras la salida de Bruce Mac Master de la ANDI. Solo cuatro hablaron. Más allá de las razones de su renuncia, el episodio abrió un debate sobre la autonomía de estas organizaciones frente al poder político. Este es el panorama.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), durante el encuentro entre Avianca Group, el ministerio de trabajo y la ANDI para tratar las diferencias y procesos jurídicos que dejo la huelga de pilotos del 2017.
Bruce Mac Master fue viceministro de Hacienda y director de Prosperidad Social. / Mauricio Alvarado
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Tras la salida de Bruce Mac Master de la ANDI, El Espectador consultó a 26 gremios de distintos sectores y tamaños para entender cómo está funcionando la relación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el sector empresarial, en medio de la controversia por la renuncia del líder gremial. Algunos no contestaron. De otros, sus presidentes o equipos de prensa respondieron, tajantemente, que este es un tema sobre el que no se van a pronunciar. Hubo quienes explicaron que no podían atender la llamada porque se encontraban fuera del país o…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Andi

Bruce Mac Master

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • dav(67770)Hace 1 minuto
    Gran artículo
  • Carlos Federico(ar680)Hace 26 minutos
    El presidente que juró respetar la Constitución, incumple su "Artículo 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres". Será porque Bruce no quiso depositar las donaciones de la ANDI para los damnificados del terremoto en la cuenta personal de la primera dama?. Pero el malvado era Petro que maltrataba a los empresarios. Frente a semejante intromisión los empresarios callados, como lo dice la noticia, con tal de recibir contratos del gobierno.
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido