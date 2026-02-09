La Cámara Colombo Venezolana tiene nuevo presidente: ¿quién es Luis Felipe Quintero?

Frontera entre Colombia y Venezuela. Imagen de referencia. Foto: EFE - Mario Caicedo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La junta directiva de la Cámara Colombo Venezolana nombró nuevo presidente Ejecutivo del gremio al ex viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez.

El nuevo presidente es economista de la Universidad Nacional, donde cursó además una maestría en Teoría y Política Económica. También cuenta con una especialización en evaluación y es magíster en política pública para el desarrollo de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Fue viceministro de Comercio Exterior, negociador de Asuntos Internacionales y director de Relaciones Comerciales en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Quintero hizo parte del Equipo Negociador del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y lideró las negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos. Colaboró además en las actividades de la reapertura de la frontera colombo – venezolana en 2022, apoyando la profundización comercial bilateral.

Una renovación para la transición

El cambio en la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombo Venezolana coincide con una nueva etapa en la relación bilateral, que plantea desafíos y oportunidades en el plano político, social y económico.

Germán Umaña Mendoza, presidente de la Junta Directiva de la Cámara, destacó que con esta designación se fortalecerán las actividades del gremio en función de los cambios que se están dando en Venezuela.

Considera que “la economía venezolana está mostrando signos de recuperación, y las transformaciones recientes en su economía impulsarán aún más el comercio binacional”, puntualizó.

En medio de las transformaciones que registra la política económica global, los empresarios de Colombia y Venezuela buscan profundizar la integración regional; fortalecer sus economías, que son complementarias; y generar nuevos espacios para el comercio, la inversión y el desarrollo.

El nuevo presidente Ejecutivo dice que hoy, jalonado por la reactivación de la industria petrolera y una mayor oferta de divisas, “Venezuela ofrece oportunidades en los sectores industriales y agrícolas, en generación de energía, turismo, tecnología y servicios, y construcción e infraestructura, entre otros”.

El comercio binacional en cifras

Según las cifras del DANE, entre enero y diciembre de 2025 las exportaciones colombianas al vecino país alcanzaron los USD 1.071,7 millones, con un crecimiento del 6,8 %. Los principales productos exportados al vecino país fueron alimentos, bebidas y tabaco, con una variación positiva del 12 %; seguidos por productos químicos, que alcanzaron un aumento del 16 % y materias plásticas, del 13 %.

A su vez, las importaciones de productos venezolanos a Colombia alcanzaron los USD 96,9 millones entre enero y noviembre de 2025, cifra inferior en 21,5 % frente a la registrada en igual periodo de 2024, cuando alcanzó los USD 123,4 millones.

Los productos de mayor importación de Venezuela fueron: fundición, hierro y acero; aparatos y material eléctrico, de grabación; el papel, cartón y sus manufacturas; y abonos.

Para el presidente de la Junta Directiva, Germán Umaña Mendoza, “en esta nueva etapa de la relación binacional, la Cámara Colombo Venezolana busca cimentar los lazos comerciales y fortalecer la unión entre los dos países para retomar la senda de crecimiento que beneficie los negocios, la inversión, el desarrollo y la prosperidad de los ciudadanos de los dos países.”

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.