Estas son las fechas de pagos de Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven para febrero

Prosperidad Social es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención a grupos vulnerables y la inclusión social.

De allí nacen iniciativas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz. Todos estos programas comienzan sus pagos a partir de febrero.

Renta Joven

La transferencia monetaria para los participantes de Renta Joven, ciclo 6, inicia el 18 de febrero.

El primero del año de 2026 inicia el 27 de marzo, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

El programa apoya a más de 170.000 personas para que permanezcan en sus estudios y se gradúen de la educación superior. Los estudiantes recibirán mínimo COP 400.000 por ciclo.

Renta ciudadana y Devolución del IVA

Ambos programas benefician a más de 700.000 hogares con niños menores de 6 años, en situación de pobreza y alta vulnerabilidad. También participan hogares en pobreza extrema con una persona con discapacidad que requiere cuidador.

La entrega del primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA inicia el 20 de febrero.

Jóvenes en Paz

El ciclo 1 de 2026 iniciará el 20 de febrero. Jóvenes en Paz es un programa liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, que busca ofrecer una ruta integral de atención a los jóvenes.

Colombia Mayor

Por su parte, en el primer ciclo de Colombia Mayor se entregará la transferencia desde el 27 de febrero.

Este mes, las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años, que hacen parte del programa, recibirán una renta básica de COP 230.000 mensuales.

Actualice la información

Finalmente, la entidad les pide a los beneficiarios que mantengan actualizada la información de contacto. De ese modo se garantiza una entrega eficaz y sin contratiempos del dinero.

Para actualizar datos o resolver inquietudes, puede comunicarse mediante los canales disponibles:

Línea en Bogotá: 601 379 1088.

Línea nacional: 01 8000 95 1100.

Sedes: puede acercarse a las : puede acercarse a las oficinas regionales de Prosperidad Social.

