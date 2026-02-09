Más vuelos a Venezuela: Latam retoma la ruta con cuatro trayectos semanales

Avión de Latam. Imagen de referencia. Foto: Cortesía: Latam Airlines

La aerolínea Latam se suma a las que han retomado las frecuencias en los vuelos hacia Venezuela, en la operación aérea entre Bogotá-Caracas a partir del 23 de febrero.

Serán cuatro vuelos a la semana que operarán los lunes, miércoles, viernes y domingo.

La compañía proyecta incrementar su operación a siete frecuencias semanales a partir del 1 de abril, sujeto a las aprobaciones de las autoridades aeronáuticas de los dos países que actualmente se encuentran en proceso.

Con esta operación los pasajeros que viajen desde y hacia Caracas podrán acceder, vía Bogotá, a la conexión de la aerolínea, que conecta con 23 rutas dentro de Colombia y con más de 140 destinos internacionales en Suramérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía.

Los vuelos a Caracas ya se encuentran abiertos a la venta en todos los canales de Latam, así como en agencias de viaje. Así mismo, los pasajeros que suspendieron sus planes de viajes a finales de 2025 podrán reubicarse en vuelos a partir del 23 de febrero sin cobros adicionales.

Vale recordar que, a finales de noviembre, el Gobierno de Venezuela hizo efectiva la revocatoria de los permisos de vuelo de seis aerolíneas internacionales, entre ellas Avianca y Latam Colombia.

La decisión se produjo luego de que las compañías suspendieran sus vuelos hacia y desde Caracas, tras las alertas de seguridad emitidas por autoridades aeronáuticas de Estados Unidos y Europa por el incremento de la actividad militar en la región.

“Tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país, y como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible”, señaló Erika Zarante, CEO de la compañía.

Y agregó que trabajan de la mano con las autoridades de Colombia y Venezuela para seguir avanzando en nuevas oportunidades de crecimiento que beneficien a los pasajeros, al comercio y a la integración regional.

Antes del anuncio de Latam, Avianca ya había retomado su operación con los siguientes itinerarios:

Ruta Vuelo Frecuencia Ida Regreso Bogotá-Caracas AV142 Diaria 7:40 10:40 Caracas-Bogotá AV143 Diaria 12:10 13:15

