Más vuelos a Venezuela: Latam retoma la ruta con cuatro trayectos semanales

La aerolínea Latam se suma a las que han retomado las frecuencias en los vuelos hacia Venezuela, en la operación aérea entre Bogotá-Caracas a partir del 23 de febrero.
Serán cuatro vuelos a la semana que operarán los lunes, miércoles, viernes y domingo.
La compañía proyecta incrementar su operación a siete frecuencias semanales a partir del 1 de abril, sujeto a las aprobaciones de las autoridades aeronáuticas de los dos países que actualmente se encuentran en proceso.
Con esta operación los pasajeros que viajen desde y hacia Caracas podrán acceder, vía Bogotá, a la conexión de la aerolínea, que conecta con 23 rutas dentro de Colombia y con más de 140 destinos internacionales en Suramérica, Norteamérica, Europa, África y Oceanía.
Los vuelos a Caracas ya se encuentran abiertos a la venta en todos los canales de Latam, así como en agencias de viaje. Así mismo, los pasajeros que suspendieron sus planes de viajes a finales de 2025 podrán reubicarse en vuelos a partir del 23 de febrero sin cobros adicionales.
Vale recordar que, a finales de noviembre, el Gobierno de Venezuela hizo efectiva la revocatoria de los permisos de vuelo de seis aerolíneas internacionales, entre ellas Avianca y Latam Colombia.
La decisión se produjo luego de que las compañías suspendieran sus vuelos hacia y desde Caracas, tras las alertas de seguridad emitidas por autoridades aeronáuticas de Estados Unidos y Europa por el incremento de la actividad militar en la región.
“Tenemos un interés claro y sostenido en seguir creciendo en Venezuela. Colombia cumple un papel fundamental en la reactivación y el desarrollo económico del país, y como grupo aéreo líder en la región, tenemos la responsabilidad y la capacidad de contribuir por medio de una conectividad aérea robusta y sostenible”, señaló Erika Zarante, CEO de la compañía.
Y agregó que trabajan de la mano con las autoridades de Colombia y Venezuela para seguir avanzando en nuevas oportunidades de crecimiento que beneficien a los pasajeros, al comercio y a la integración regional.
Antes del anuncio de Latam, Avianca ya había retomado su operación con los siguientes itinerarios:
|Ruta
|Vuelo
|Frecuencia
|Ida
|Regreso
|Bogotá-Caracas
|AV142
|Diaria
|7:40
|10:40
|Caracas-Bogotá
|AV143
|Diaria
|12:10
|13:15
