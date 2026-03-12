La cementera Cemex vende parte de sus activos en Colombia: ¿por qué?

Cemex. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Susana González

El consorcio mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento del mundo, anunció que avanza en un proceso para desinvertir parte de sus operaciones en Colombia mediante varias transacciones separadas que, en conjunto, podrían alcanzar unos 555 millones de dólares.

Como primer paso, la empresa informó que firmó un acuerdo con el grupo suizo Holcim para vender una planta de cemento, un molino de molienda y un portafolio de activos vinculados al negocio de materiales de construcción.

La operación contempla la venta de la planta de cemento Caracolito, el molino de molienda Santa Rosa y varias instalaciones relacionadas con concreto premezclado, agregados, mortero y aditivos, por un valor de 485 millones de dólares.

La compañía prevé que esta transacción se cierre hacia finales de este año, aunque todavía está sujeta a condiciones habituales de cierre, entre ellas la obtención de aprobaciones regulatorias.

De manera paralela, Cemex señaló que mantiene negociaciones con otros posibles compradores para vender activos adicionales en la misma zona geográfica que no fueron incluidos en el acuerdo con Holcim, lo que podría generar alrededor de 70 millones de dólares adicionales.

El director general de Cemex, Jaime Muguiro, afirmó que la decisión forma parte de la estrategia de la empresa para optimizar su portafolio y concentrar recursos en mercados considerados estratégicos.

“Estamos satisfechos con el progreso continuo que estamos logrando para seguir optimizando nuestro portafolio, mientras nos enfocamos en invertir y fortalecer nuestra posición en geografías y negocios clave en Estados Unidos, Europa y México”, señaló el directivo en el comunicado.

Muguiro añadió que el proceso de reorganización del portafolio comenzó en 2018 y que la empresa ha alcanzado gran parte de los objetivos planteados desde entonces.

A pesar de estas desinversiones, Cemex mantendrá una presencia relevante en Colombia. Tras completar las operaciones anunciadas, la empresa conservará dos plantas de cemento, ubicadas en Maceo (Antioquia) y Cúcuta (Norte de Santander), con una capacidad instalada conjunta de 1,6 millones de toneladas anuales.

Además, seguirá operando el molino de molienda Clemencia, así como varias plantas de cemento premezclado y canteras de agregados en el país sudamericano.

Según la compañía, estos activos, junto con su personal y socios comerciales, permitirán mantener su posición competitiva y continuar atendiendo la demanda del mercado colombiano.

