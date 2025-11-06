Los accionistas de Tesla aprueban un paquete salarial de USD 1 billón para Musk

La fortuna de Elon Musk asciende a USD 450.000 millones, la mayor parte por sus acciones de Tesla, siendo así la persona más rica del mundo. Foto: AFP - FREDERIC J. BROWN

Los accionistas de Tesla Inc. aprobaron un paquete de compensación de USD 1 billón para el director ejecutivo Elon Musk, el mayor pago jamás concedido a un líder empresarial.

Más del 75 % de los votos emitidos fueron a favor del plan salarial sin precedentes, según informó la empresa el jueves en su reunión anual. El resultado culmina una campaña de varias semanas por parte del consejo de administración del fabricante de vehículos eléctricos, su director ejecutivo y destacados inversores minoristas para conseguir apoyos.

El acuerdo salarial allana el camino para que Musk, la persona más rica del mundo, se convierta en el primer billonario de la historia y amplíe su participación en Tesla hasta el 25 % o más durante la próxima década. Para conseguir el pago íntegro, tendrá que cumplir los objetivos de ampliar significativamente el valor de mercado de Tesla, reactivar su decaído negocio automovilístico y poner en marcha los incipientes proyectos de robotaxis y robótica Optimus.

“No es solo un nuevo capítulo para Tesla, es un nuevo libro”, dijo Musk en la junta de accionistas, vestido con una chaqueta negra de Tesla mientras se subía al escenario ante una multitud que lo vitoreaba. “Y ese nuevo libro consiste en aumentar enormemente la producción de vehículos y acelerar la producción de Optimus más rápido que cualquier otra cosa en la historia de la humanidad”.

La votación sobre la remuneración fue crucial para Tesla, después de que Musk sugiriera que podría dimitir o dedicar más tiempo a sus otras empresas si no conseguía un mayor control sobre el fabricante de automóviles. Ahora es probable que siga al frente de la empresa, mientras Tesla persigue una ambiciosa agenda basada en los vehículos sin conductor y la inteligencia artificial.

Las acciones de Tesla subieron menos del 1 % a las 7:16 p. m. en las operaciones posteriores al cierre del mercado el jueves en Nueva York, recortando una ganancia anterior de hasta el 3,4 %. Las acciones subieron un 10 % este año hasta el cierre del jueves, muy por detrás del avance del 14 % del índice S&P 500.

Musk adelantó varios objetivos ambiciosos de cara a 2026 y más allá.

El director ejecutivo, que dirige el fabricante de vehículos eléctricos desde 2008, afirmó que Tesla podría acabar construyendo una fábrica de chips para obtener el volumen que necesita, a pesar de que la empresa trabaja con proveedores consolidados como Samsung y TSMC.

“Incluso si extrapolamos el mejor escenario posible para la producción de chips de nuestros proveedores, sigue sin ser suficiente”, afirmó Musk. “Por lo tanto, creo que tendremos que crear una terafábrica de Tesla. Es como una gigafábrica, pero mucho más grande”.

Afirmó que el año que viene se centrarán en Optimus, el camión Semi y el Cybercab. Musk espera que la producción del Cybercab se ajuste aproximadamente a la aprobación normativa. “Me gustaría dar las gracias a Waymo por allanar el camino. Es de gran ayuda”, añadió.

Musk afirmó que Tesla tiene el ambicioso objetivo de aumentar el volumen de producción de vehículos en aproximadamente un 50 % para finales del año que viene.

Esfuerzo agresivo

Se esperaba que el paquete salarial fuera aprobado, incluso después de que varios inversores destacados se opusieran, entre ellos Norges Bank Investment Management, de Noruega, el noveno mayor accionista de Tesla. Los asesores de voto Institutional Shareholder Services y Glass Lewis recomendaron a los inversores que rechazaran el plan de compensación, alegando preocupaciones por su magnitud y su potencial para diluir la propiedad de otros accionistas.

El consejo de administración realizó un esfuerzo agresivo para conseguir apoyos, con reuniones con grandes accionistas institucionales y una serie de apariciones en los medios de comunicación de la presidenta Robyn Denholm. En entrevistas con Bloomberg News, Denholm calificó la votación como crucial para el futuro de Tesla, que necesita a un Musk comprometido para alcanzar sus objetivos.

El propio Musk trató de conseguir apoyos, utilizando parte de la reciente presentación de resultados de Tesla para explicar por qué no se sentía cómodo creando un “ejército de robots” a menos que poseyera una cuarta parte de la empresa.

Schwab Asset Management se comprometió a principios de esta semana a respaldar la propuesta salarial después de que varios accionistas minoristas destacados anunciaran en las redes sociales que retirarían sus fondos de las agencias de bolsa que votaran en contra. Otros inversores institucionales, entre ellos la Junta Administrativa del Estado de Florida, afirmaron que votarían a favor del paquete.

“Incluso con el nuevo paquete salarial, existen importantes obstáculos” para desbloquear el pago, entre ellos la rentabilidad de las operaciones de Tesla y la entrega de numerosos robots y robotaxis, según Dan Ives, analista de Wedbush Securities y partidario de Tesla desde hace mucho tiempo. “Ahora se trata de impulsar el capítulo más importante de la historia de Tesla con un futuro autónomo por delante”.

La victoria le abre a Musk un camino claro, aunque difícil, para convertirse en el primer billonario del mundo. Si alcanza todos los objetivos del plan, incluida la ampliación del valor de mercado de Tesla a USD 8,5 billones, su participación total en el fabricante de automóviles tendría un valor aproximado de USD 2,4 billones.

Eso es más de cinco veces su patrimonio neto actual, que ronda los USD 460.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Su patrimonio neto superaría el producto interior bruto actual de todos los países excepto siete.

Fortuna con altibajos

La fortuna de Musk ha sido una montaña rusa este año. En enero, cuando se unió al presidente Donald Trump en su toma de posesión, ascendía a unos USD 450.000 millones, pero comenzó a descender rápidamente cuando la política del director ejecutivo, incluido su destacado papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, alejó a muchos compradores potenciales de Tesla. La posterior disputa entre ambos provocó una caída en picado de las acciones de Tesla, lo que dejó a Musk con la segunda peor pérdida diaria jamás registrada por el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Desde entonces, su fortuna se ha recuperado, gracias a la recuperación de las acciones de Tesla y al auge de las valoraciones de sus empresas privadas, entre las que se incluyen xAI y SpaceX.

El nuevo paquete ha suscitado la oposición de algunos críticos de Musk desde hace mucho tiempo, entre ellos el contralor del estado de Nueva York, Thomas DiNapoli, quien afirmó el jueves que se trataba de “una remuneración por un poder sin control, no por el rendimiento”. El senador de Vermont Bernie Sanders calificó el plan de “totalmente absurdo”.

“La gente no puede pagar el alquiler, no puede pagar la sanidad, no puede pagar la compra, no puede permitirse jubilarse con dignidad”, declaró Sanders a los periodistas. “Y estamos hablando de un tipo que ya posee más riqueza que el 52 % de los hogares estadounidenses más pobres y que se va a hacer aún más rico”.

El paquete se produce después de que el anterior plan de compensación multimillonario de Musk fuera rechazado por un juez de Delaware el año pasado. La empresa ha recurrido la sentencia y ha trasladado su sede a Texas, en parte como respuesta a la decisión. En agosto, el consejo de administración de Tesla también concedió a Musk una compensación provisional por valor de USD 30.000 millones, destinada a sustituir parcialmente el pago.

Tesla afirmó el jueves que necesita tiempo para revisar los votos de una propuesta no vinculante de los accionistas para invertir en xAI, la empresa emergente de inteligencia artificial de Musk. De los votos emitidos, hubo más a favor del plan que en contra, pero el volumen de abstenciones fue tan alto que merecía un debate más profundo, según Tesla.

La medida, que pide una inversión “en la cantidad y forma que la junta considere apropiada”, es consultiva, lo que significa que Tesla no está obligada a seguir adelante. Musk ha apoyado públicamente la inversión y el año pasado planteó la idea de una participación de USD 5.000 millones.

