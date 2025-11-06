Gigantes de las redes sociales deben enfrentarse a juicio: “adicción” en la lupa

Imagen de referencia. Foto: Pexels

Meta Platforms Inc., ByteDance Ltd., Alphabet Inc. y Snap Inc. deberán enfrentarse a un juicio por las acusaciones de que diseñaron plataformas de redes sociales para crear adicción en los jóvenes, según dictaminó una jueza, allanando el camino para que se presente ante los jurados el primero de miles de casos.

La jueza Carolyn B. Kuhl, del Tribunal Superior de Los Ángeles, falló el miércoles por la noche en contra de las empresas en su última oportunidad de evitar el juicio. Kuhl eliminó una acusación de negligencia de uno de los casos, pero permitió que otras demandas siguieran adelante después de que los abogados pasaran años examinando las pruebas y debatiendo sobre teorías jurídicas.

La avalancha de demandas que comenzó hace unos tres años tiene como objetivo Instagram y Facebook de Meta, TikTok de ByteDance, YouTube de Alphabet y Snapchat de Snap. Si las empresas finalmente pierden, podrían enfrentarse a miles de millones de dólares en daños y perjuicios y verse obligadas a cambiar la forma en que los niños utilizan las plataformas.

Se han presentado miles de casos por parte de particulares, distritos escolares y fiscales generales estatales. Un grupo de demandas está siendo supervisado por Kuhl. Otro está pendiente en un tribunal federal de Oakland, California.

Los abogados de las empresas de redes sociales argumentaron durante una audiencia ante Kuhl en octubre que los demandantes no habían presentado pruebas suficientes que demostraran que el diseño de cada plataforma —incluidos los algoritmos que seleccionan el contenido, el desplazamiento infinito y las notificaciones personalizadas— causara directamente la letanía de daños alegados en las demandas.

Los usuarios jóvenes afirman que el tiempo excesivo que pasan frente a la pantalla les ha provocado depresión, ansiedad, insomnio y trastornos alimentarios, mientras que otros se han autolesionado e incluso se han suicidado.

“Estas sentencias confirman que las empresas tecnológicas deben asumir la responsabilidad de las decisiones de diseño que toman, decisiones que pueden afectar profundamente a la salud mental de los usuarios jóvenes”, afirmó en un comunicado el grupo de abogados que representa a los jóvenes y las familias que han presentado la demanda. “Agradecemos que el tribunal haya reconocido la importancia de dejar que un jurado decida si estas plataformas causaron daños a los demandantes”.

Los representantes de las empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El caso es Social Media Cases JCCP, JCCP 5255, Tribunal Superior de California (Los Ángeles).

