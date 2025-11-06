Los proyectos 5G en el Valle y Cauca avanzan, pero a paso más lento del planeado

En agosto, Buga-Buenaventura cerró la financiación sostenible por COP 3,66 billones. Foto: Cortesía ANI

El avance de las obras viales de quinta generación (5G) en el suroccidente del país avanza con rezagos. Los números, siempre menos entusiastas que las declaraciones, cuentan otra historia. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los proyectos Buga-Buenaventura y Nueva Malla Vial del Valle Accesos Cali y Palmira, ambos parte del programa 5G, ya registran avances del 12,26 % y 42,66 %, respectivamente.

Sin embargo, datos de Aniscopio, la plataforma de seguimiento de la propia ANI, revelan que las obras están por debajo del ritmo previsto: deberían ir en 39,61 % y 63,70 %, respectivamente, según el cronograma contractual a corte de octubre.

Un corredor al corazón de Buenaventura

En el caso del corredor Buga-Buenaventura, de 128 km, las cifras muestran un desarrollo desigual entre las 21 unidades funcionales. Mientras algunos tramos como Mediacanoa–PR103+000 alcanzan un 95 % de ejecución, otros —como los que conectan Citronela, Córdoba o Katanga— registran cero avance real.

Este proyecto, a cargo de Unión Vial Camino del Pacífico (Sacyr Concesiones), tiene una inversión estimada de $4,6 billones en construcción (Capex) y $2,5 billones en operación (Opex), y debería completarse en febrero de 2028. Con apenas 12,26 % ejecutado en octubre de 2025, la obra debería avanzar, en promedio, más de 22 % por año durante los próximos tres años y medio para cumplir el plazo.

El tramo es crucial: conecta el corazón productivo del Valle del Cauca con el Puerto de Buenaventura, responsable de más del 40 % del comercio exterior del país. Pero su trazado, lleno de pendientes, túneles y zonas inestables, ha sido históricamente una pesadilla logística.

En el recorrido más reciente, el presidente de la ANI, Óscar Torres, y la gobernadora Dilian Francisca Toro supervisaron puntos críticos donde se adelantan trabajos de estabilización de taludes, drenaje y reconstrucción de calzada.

En total, el corredor incluye 17 túneles, dos nuevos tramos subterráneos y más de 35 kilómetros de segunda calzada.

La conexión del Valle

El otro gran frente, Accesos Cali–Palmira, presenta un panorama apenas más alentador. Con 42,66 % ejecutado frente al 63,7 % previsto para esta fecha, el proyecto —a cargo de Rutas del Valle S.A.S., un consorcio de Rodavías Colombia, MC Victorias Tempranas, FCP Colpatria Infraestructura y Zamani S.A.— busca modernizar 310 kilómetros de vías entre el Valle y el Cauca.

La obra incluye 12,4 km de segundas calzadas nuevas, 24 puentes peatonales, y la prolongación de la Avenida Bicentenario, la cual ya tiene 76 % de avance y se prevé entregarla en abril de 2026, reduciendo así los tiempos de viaje en 15 minutos.

El problema está en los otros tramos: la unidad que conecta Cali–Yumbo, por ejemplo, no ha iniciado obras, mientras que otras, como Palmira–Buga y Yumbo–Mediacanoa, apenas alcanzan 18,6 % de ejecución.

El proyecto tiene una inversión total estimada de $5 billones y contempla ocho peajes a lo largo de su trazado.

Para cumplir con la entrega pactada en septiembre de 2027, el proyecto deberá avanzar en promedio cerca de 30 % anual durante los próximos 23 meses. En lo corrido de 2025, el progreso mejoró en 22 puntos porcentuales, alcanzando 42,66 % de ejecución.

Entre las causas del rezago en ambos proyectos, se encuentran en la fila las licencias ambientales ante la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) y permisos administrativos, aunque la ANI no ha detallado un diagnóstico público.

La entidad pública defiende que los avances hacen parte del compromiso del Gobierno con una “infraestructura más incluyente y sostenible”.

Sin embargo, los datos duros reflejan que la ejecución real no acompasa el discurso. Si el ritmo no se acelera, ambos proyectos podrían enfrentar riesgos de prórroga, lo que retrasaría la conexión plena del Valle y el Cauca con el principal puerto del Pacífico.

