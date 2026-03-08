Los descuentos de las apps de transporte para ir a votar este 8 de marzo

Imagen de referencia.
Colombia celebra este domingo 8 de marzo una nueva jornada electoral, en la que los ciudadanos eligen a los nuevos integrantes del Congreso y participan en las consultas presidenciales interpartidistas.
En medio de la movilización hacia las urnas, y con pronósticos de lluvia en varias ciudades durante la tarde, algunas aplicaciones de transporte activaron descuentos y promociones para facilitar los desplazamientos de los votantes.
Entre ellas están Cabify, Uber y DiDi, que anunciaron códigos promocionales y descuentos para los usuarios que se movilicen durante la jornada.
- Cabify informó que tendrá disponible el cupón DESTINOVOTAR, con 60 % de descuento en dos viajes y un tope máximo de COP 14.000 por trayecto.
- Uber, por su parte, habilitó el código COLOMBIAELIGE, con 50 % de descuento en dos viajes y un descuento máximo de COP 5.000.
- DiDi también se sumó a la jornada con el cupón VOTACONDIDI, que ofrece 20 % de descuento en un viaje, con tope de COP 2.700.
