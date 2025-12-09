Los postores de Warner Bros. se preparan para una lucha que durará meses

Tras la oferta de USD 82.000 millones de Netflix, ha llegado la siguiente gran oferta por Warner Bros.: Paramount quiere recaudar USD 108.000 millones por la empresa. Ahora podría producirse una costosa guerra de ofertas entre los dos gigantes. (Alemania) EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Paramount Skydance Corp. y Netflix Inc., los gigantes del entretenimiento enzarzados en una guerra de ofertas por Warner Bros. Discovery Inc., se preparan para una batalla que, según sus previsiones, se prolongará hasta bien entrado el año 2026.

Warner Bros. tuvo 10 días hábiles para responder a la oferta hostil de Paramount de USD 30 por acción por la empresa el lunes. Dado que esa oferta ya fue rechazada una vez, la junta directiva de Warner Bros. no tiene previsto cancelar el acuerdo de fusión firmado la semana pasada con Netflix, según personas familiarizadas con la forma de pensar de la empresa. Hacerlo obligaría a Warner Bros. a pagar a Netflix una indemnización por rescisión de USD 2.800 millones.

Esto hace que sea Paramount quien tenga que dar el siguiente paso en lo que todo el mundo espera que sea un asunto prolongado que durará meses. Paramount puede seguir adelante con su oferta pública de adquisición para comprar las acciones de Warner Bros. a los inversores a 30 dólares cada una el 8 de enero. También puede ampliar la oferta, presentar una demanda para detener el acuerdo con Netflix o mejorar las condiciones.

¿Subirá el precio de compra “otros USD 5.000 o USD 10 000 millones? Creo que probablemente sí”, afirmó Kevin Mayer, antiguo negociador jefe de Walt Disney Co., en la conferencia de prensa de UBS celebrada el martes. “Acudir directamente a los accionistas con el mismo acuerdo que rechazó la junta, probablemente no sea la mejor opción”.

Los accionistas de Warner Bros., una de las mayores empresas de cine y televisión de Hollywood, esperan que se produzca una guerra de ofertas que impulse aún más el precio del acuerdo. La oferta de Paramount valora la matriz de HBO en USD 108.400 millones, incluida la deuda. Netflix ofrece una combinación de efectivo y acciones por los estudios Warner Bros., los negocios de streaming y HBO.

Ambas empresas han comunicado que tienen la capacidad de aumentar sus ofertas, según las personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de deliberaciones privadas.

Antes de dar ningún paso, Paramount tendrá que evaluar cuánto apoyo tiene por parte de los inversores de Warner Bros. El director ejecutivo, David Ellison, ha estado haciendo rondas en Washington y en Wall Street para conseguir respaldo para su oferta. Algunos inversores, entre ellos Mario Gabelli, han expresado su apoyo a Paramount, al menos por ahora.

“Mi instinto me dice que aún no hemos visto la séptima ronda”, dijo Gabelli en una entrevista.

Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y otros analizarán las dos propuestas. Los grandes inversores suelen tomar sus decisiones unos días antes de que expire la oferta pública de adquisición.

Paramount prevé que tendrá que aumentar su oferta para imponerse, según las fuentes. El aumento dependerá de varios factores que escapan a su control.

Paramount y Warner Bros. discrepan sobre el valor de las redes de cable de esta última. Warner Bros. tiene previsto escindir esas redes en una empresa independiente antes de venderlas a Netflix y valora ese negocio entre USD 3 y USD 4 por acción. Paramount las valora en solo 1 dólar por acción.

Evaluar su valor será más fácil el 5 de enero, cuando Versant Media Group, la escisión de televisión por cable de Comcast Corp., comience a cotizar en bolsa. Versant opera canales como USA, CNBC y MS Now, comparables a las redes que posee Warner Bros., entre las que se incluyen CNN, TNT y Discovery. Warner Bros. posee más canales de televisión internacionales.

Netflix tiene derecho a igualar cualquier oferta de la competencia. Sus acciones han bajado un 6 % desde que acordó comprar Warner Bros., y su capacidad para igualar una oferta más alta podría verse limitada si esa tendencia continúa.

La mayor incógnita en todo esto es el panorama político. Paramount ha argumentado que Netflix se enfrentará a mayores obstáculos normativos. Los políticos y los sindicatos de Hollywood han expresado su preocupación por el acuerdo de Netflix.

El presidente Donald Trump ha dicho a sus asesores que Warner Bros. debería vender al mejor postor, al tiempo que ha señalado que la cuota de mercado potencial de Netflix podría ser un problema. También ha dicho que habría que estudiar el acuerdo con Paramount. Jared Kushner, su yerno, participa en el acuerdo con Paramount.

