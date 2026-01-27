Mario Andrés Restrepo asume presidencia de ALIAR–La Fazenda tras relevo de Jaime Liévano

Mario Andrés Restrepo Rengifo (izq.), nuevo presidente, y Jaime Liévano Camargo, quien pasará de presidente ejecutivo a consultor. Foto: La Fazenda

Agropecuaria ALIAR–La Fazenda informó un cambio en su presidencia ejecutiva, como parte de una transición corporativa planificada. Jaime Liévano Camargo dejará el cargo de Presidente Ejecutivo (CEO), luego de más de tres décadas, y dará paso a Mario Andrés Restrepo Rengifo, quien asumirá la conducción de la compañía a partir de este mes.

La decisión fue aprobada por la Junta Directiva y se enmarca en una nueva etapa de consolidación del proyecto empresarial. Liévano Camargo continuará vinculado a la organización como consultor.

ALIAR–La Fazenda nació de una apuesta por transformar suelos de la altillanura colombiana en una plataforma productiva integrada. Desde sus inicios, el proyecto se estructuró bajo un modelo de integración vertical que articula procesos agrícolas y pecuarios.

En distintos espacios, Liévano Camargo ha destacado el carácter contracorriente de esa iniciativa, desarrollada junto a socios y comunidades locales. El proyecto incorporó a pequeños productores, mujeres cabeza de familia y comunidades indígenas, combinando saberes tradicionales con inversión técnica y financiera para sostener la producción de alimentos en una región históricamente rezagada.

Según explicó el empresario, el relevo directivo responde a una visión de largo aliento. Tras una fase centrada en la siembra, el ajuste de procesos y la expansión productiva, la organización entra ahora en un ciclo orientado a afianzar su estructura y asegurar su proyección futura.

El perfil del nuevo presidente

Mario Andrés Restrepo Rengifo completó estudios en Ingeniería y Administración de Empresas e Ingeniería Industrial de la Universidad ICESI. Cuenta con experiencia en empresas de la industria azucarera y participación en juntas directivas de gremios del sector agroindustrial.

Para Restrepo, el objetivo de la compañía es “producir y ofrecer alimentos per se, lo que por sí solo ya es determinante para el desarrollo de la humanidad. Se trata de democratizar el acceso a la proteína y seguir aportando a la nutrición y el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos que hoy forjan un futuro esperanzador para Colombia”.

Santiago Piedrahíta Montoya, presidente de la Junta Directiva de ALIAR, subrayó que el relevo fortalece el equipo directivo y da continuidad a las metas estratégicas definidas en el plan de negocios. También resaltó el rol de Jaime Liévano: “Total respeto, admiración y reconocimiento a nuestro socio-fundador”.

La Junta también dio la bienvenida al nuevo presidente, con el encargo de sostener el rumbo del proyecto y profundizar su impacto productivo y regional.

