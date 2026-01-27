Por qué la próxima decisión de la Reserva Federal importa para los mercados del mundo

El mercado espera que la Fed, este miércoles 28 de enero, mantenga sin cambios las tasas tras tres recortes consecutivo. Imagen de referencia. Foto: AFP - JIM WATSON

Esta semana, la Reserva Federal de Estados Unidos (FED por su sigla en inglés) volverá a concentrar la atención de los mercados internacionales.

Su siguiente decisión, que se conocerá este miércoles 28 de enero, definirá el costo del dinero en la mayor economía del mundo (a través de las tasas de interés), sino que marcará el comportamiento del dólar, los flujos de capital y las condiciones financieras en economías emergentes como Colombia.

La antesala de la reunión está marcada por un panorama de fuertes movimientos en los mercados de divisas, bonos y materias primas.

Dólar, oro y bonos anticipan la decisión de la Fed

En los últimos días, los mercados financieros han mostrado una fuerte inestabilidad. El dólar (a nivel global) cayó a su nivel más bajo desde 2022, mientras que el oro superó por primera vez los USD 5.000 por onza y la plata registró su mayor salto intradía desde la crisis financiera de 2008, según datos citados por Bloomberg.

Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron en rangos estrechos, con la tasa de los papeles a 10 años alrededor de 4,21 %, mientras los inversionistas ajustan sus posiciones de cara al anuncio del banco central, según información recogida por Bloomberg.

Para varios analistas, estos movimientos reflejan la sensibilidad de los mercados a cada señal que emite la Fed.

“El oro es el inverso de la confianza”, le dijo a Bloomberg Max Belmont, gestor de portafolio de First Eagle Investment Management, al explicar el repunte del metal como un refugio frente a la incertidumbre.

Una pausa (casi segura) tras tres recortes consecutivos

El consenso del mercado es que la Reserva Federal mantendrá sin cambios su tasa de interés en esta reunión, luego de tres recortes consecutivos realizados al cierre de 2025. De acuerdo con Bloomberg, varios funcionarios de la Reserva Federal han señalado que las tasas ya se encuentran cerca de un nivel “neutral”, es decir, aquel que no estimula ni frena la economía, lo que reduce la urgencia de nuevos ajustes en el corto plazo.

Los datos recientes han contribuido a reforzar esa postura. La inflación subyacente en Estados Unidos cerró 2025 en 2,6 %, por debajo de lo esperado, mientras que la tasa de desempleo, que había alcanzado un máximo de cuatro años de 4,5 % en noviembre, volvió a descender en las últimas lecturas. Otros indicadores del mercado laboral también han mostrado señales de estabilización, lo que ha permitido aliviar las tensiones internas que marcaron las discusiones del comité en meses anteriores.

En ese contexto, los inversionistas han ajustado sus expectativas sobre el calendario de recortes. Los contratos de futuros y swaps citados por Bloomberg muestran que el mercado ahora descuenta que el próximo recorte de tasas podría llegar en julio y que habría, a lo sumo, una reducción adicional hacia finales de 2026.

“No hay un argumento convincente para que la Fed haga algo ahora”, dijo Gregory Faranello, jefe de estrategia de tasas de AmeriVet Securities, al señalar que el banco central se encuentra en una fase de espera.

La búsqueda de señales para 2026

La atención estará puesta en el mensaje que entregue el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su conferencia de prensa posterior al anuncio sobre tasas de interés.

Los inversionistas buscarán pistas sobre cuánto tiempo podría durar la pausa, qué condiciones podrían reactivar los recortes y qué tan cómodo se siente hoy el banco central con la trayectoria de la inflación y del mercado laboral.

De acuerdo con analistas citados por Bloomberg, Powell probablemente evitará comprometerse con un calendario específico y reforzará la idea de que las próximas decisiones dependerán estrictamente de los datos.

Las señales serán clave para los mercados financieros. Un tono más flexible de lo esperado podría debilitar aún más al dólar y reactivar flujos hacia activos de mayor riesgo, mientras que un discurso más cauteloso podría reforzar la volatilidad reciente en divisas, bonos y materias primas.

Por qué hablar de tasas de la Fed en Colombia

Las tasas de interés de la Reserva Federal son una referencia clave para el sistema financiero internacional y condicionan el comportamiento del dólar, los flujos de capital hacia mercados emergentes y el costo de financiamiento externo de países como Colombia.

Cuando la Fed mantiene tasas altas por más tiempo, los inversionistas tienden a refugiarse en activos denominados en dólares, lo que fortalece la moneda estadounidense y presiona a la baja las monedas de países emergentes. En ese escenario, se encarece la deuda externa, aumentan los costos de financiamiento para empresas y gobiernos y se elevan las presiones sobre la inflación importada.

Por el contrario, una señal de futuras reducciones de tasas suele favorecer la entrada de capitales hacia mercados emergentes, aliviar la presión sobre el tipo de cambio y abrir espacio para que bancos centrales como el de Colombia tengan mayor margen para recortar sus propias tasas de interés sin generar salidas abruptas de recursos.

