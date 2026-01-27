La UE y la India cierran el “acuerdo definitivo” de libre comercio en respuesta a Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (dcha.), y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Luis Santos da Costa (izq.), posan para fotografías con el primer ministro indio, Narendra Modi (centro), antes de una reunión en Hyderabad House, Nueva Delhi, India, el 27 de enero de 2026. Ursula von der Leyen se encuentra de visita de cuatro días en la India. (Nueva Delhi) EFE/EPA/RAJAT GUPTA Foto: EFE - RAJAT GUPTA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Unión Europea y la India han firmado un acuerdo de libre comercio tras casi dos décadas de negociaciones, como parte de un esfuerzo por profundizar los lazos económicos que ha cobrado impulso debido a las agresivas políticas arancelarias de la administración Trump.

«Hemos concluido el acuerdo más importante de todos», afirmó el martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una publicación en las redes sociales. La jefa del ejecutivo de la UE, que se encontraba en Nueva Delhi para celebrar el momento junto con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, añadió que el acuerdo «ha creado una zona de libre comercio de dos mil millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán».

El primer ministro indio, Narendra Modi, elogió el acuerdo como un medio para fortalecer los sectores manufacturero y de servicios de la India, al tiempo que se refuerza la confianza de los inversores en la tercera economía más grande de Asia.

«La India ha completado su mayor y más histórico acuerdo de libre comercio», declaró Modi en una rueda de prensa conjunta en Nueva Delhi. «Este acuerdo histórico facilitará a nuestros agricultores y pequeñas empresas el acceso a los mercados europeos».

La conclusión de las negociaciones refleja el rápido cambio en la alineación global bajo el mandato del presidente estadounidense Donald Trump. La UE, a pesar de sus prolongados enfrentamientos con los funcionarios indios en materia de política comercial, se centra en reducir su dependencia económica de Estados Unidos y China. La India está tratando de sacudirse su reputación proteccionista y compensar el arancel del 50 % impuesto por Trump, al tiempo que equilibra sus relaciones con Rusia.

Se espera que el acuerdo duplique las exportaciones de mercancías de la UE a la India para 2032, después de que Nueva Delhi acordara eliminar o reducir los aranceles sobre el 96,6 % de los envíos, según un comunicado de prensa de la Comisión Europea. A su vez, la UE eliminará o reducirá los aranceles sobre el 99,5 % de las mercancías importadas de la India en un plazo de siete años, según ha informado el Ministerio de Comercio e Industria de la India.

Se trata del pacto comercial más ambicioso de la India hasta la fecha. Nueva Delhi ha acordado permitir la entrada en el país de hasta 250 000 vehículos fabricados en Europa con tipos arancelarios preferenciales, una cuota más de seis veces superior a la de otros acuerdos recientes.

El acuerdo daría a la India una ventaja competitiva en la exportación de productos intensivos en mano de obra muy afectados por los aranceles de Trump, como la confección, las gemas, la joyería y el calzado. Bruselas también ha ofrecido compromisos vinculantes en materia de movilidad estudiantil y visados de posgrado, junto con concesiones en 144 sectores de servicios. La India ha mantenido fuera del acuerdo su sector lácteo, políticamente sensible.

«La India ha crecido y Europa se alegra de ello, porque cuando la India tiene éxito, el mundo es más estable, más próspero y más seguro», afirmó Von der Leyen en la rueda de prensa, añadiendo que el pacto envía un «fuerte mensaje de que la cooperación es la mejor respuesta a los retos globales».

India reducirá los aranceles sobre productos clave de la UE:

Automóviles 110 10 (con cuota de 250.000 unidades)\* Vinos 150 20 (gama prémium); 30 (gama media)\* Licores hasta 150 40 Cerveza 110 50 Alimentos procesados (pasta, chocolate) hasta 50 0 Aeronaves y naves espaciales hasta 11 0 (para casi todos los productos) Maquinaria y equipos eléctricos hasta 44 0 (para casi todos los productos)

* Los recortes de aranceles se aplicarán de manera gradual en el tiempo.

Se espera que el pacto se firme formalmente tras un examen jurídico, que probablemente llevará unos seis meses. El Parlamento Europeo también tendrá que ratificarlo.

El anuncio se produce pocos días después de que la UE finalmente haya conseguido un acuerdo comercial, largamente gestado, con el bloque Mercosur de países sudamericanos, otro pacto destinado a ayudar a la UE a alejarse de Estados Unidos y China. Sin embargo, los legisladores de la UE aún tienen que ratificar ese acuerdo.

Modi está tratando de encontrar nuevos mercados para un país que Trump calificó en su día como el «rey de los aranceles». El acuerdo del martes supone el cuarto acuerdo comercial de Modi desde el pasado mes de mayo, tras los pactos con el Reino Unido, Omán y Nueva Zelanda.

La nación del sur de Asia también busca asociaciones con el bloque Mercosur, Chile, Perú y el Consejo de Cooperación del Golfo, con la esperanza de asegurar recursos estratégicos y ampliar la presencia global de la India.

La UE reducirá los aranceles sobre productos indios clave:

Piedras preciosas y joyería 4 0 Textiles y confecciones 12 0 Cuero 17 0 Químicos 12,8 0 Metales básicos 10 0 Muebles 10,5 0

El comercio bilateral entre la UE y la India ascendió a 136 500 millones de dólares en el año fiscal de la India hasta marzo de 2025, y la UE representó más del 17 % de las exportaciones totales de la India, según datos oficiales. La India es el noveno socio comercial más importante de la UE.

El anuncio obtuvo una respuesta positiva inmediata por parte de grupos industriales y ejecutivos empresariales de Alemania, la mayor economía de la UE, así como de miembros de la coalición gobernante del canciller Friedrich Merz en Berlín.

Ola Källenius, director ejecutivo del fabricante de automóviles Mercedes-Benz Group AG, afirmó que el acuerdo era «una muy buena noticia tanto para la UE como para Alemania, pero también para la India».

«Si conseguimos fortalecer las relaciones comerciales con esta economía en rápido crecimiento, eso también beneficiará a la industria exportadora alemana», afirmó Källenius en una entrevista con Welt TV.

La UE y la India también están estrechando lazos en el ámbito de la defensa, con la presentación de una nueva alianza en materia de seguridad.

El pacto amplía la cooperación en áreas tradicionales de defensa, incluyendo el desarrollo y la producción conjunta de armas, y establece un mecanismo para compartir información clasificada, según una declaración conjunta realizada el martes.

Modi ha estado tratando de aumentar la producción de defensa en la India y está buscando adquirir tecnología de países como Alemania y Francia. El acuerdo proporciona un marco para que la industria india se asocie con sus homólogos europeos en la producción de material militar.

El pacto también supondrá una cooperación más estrecha entre ambas partes en la vigilancia de la región del océano Índico, donde China ha ampliado su presencia en los últimos años mediante el despliegue de flotillas de buques de guerra.

«No solo estamos fortaleciendo nuestras economías, sino que también estamos proporcionando seguridad a nuestros ciudadanos en un mundo cada vez más inseguro», afirmó Von der Leyen.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.