Mintrabajo dice que hay “tercerización masiva” y condiciones precarias en Olímpica

El Ministerio de Trabajo adelantó una macroinspección a 56 tiendas y 4 centros de distribución de Olímpica en el país y encontró un cuadro que compromete seriamente a la cadena de supermercados: tercerización masiva de su personal, jornadas extendidas sin pago de horas extras, graves fallas en seguridad laboral y condiciones de infraestructura que rozan lo indigno.

El jefe de la cartera, Antonio Sanguino, explicó que la intervención nació de la presión misma de los empleados, originada de más de 56 quejas o querellas interpuestas en 16 direcciones territoriales del Ministerio.

“Así que el reclamo y la demanda de trabajadores y trabajadoras es lo que origina esta reacción que, en todo caso, corresponde a las funciones y competencias en materia de control y vigilancia”, subrayó Sanguino.

Tercerización como norma

El hallazgo más preocupante apunta a la intermediación laboral sistemática. Según la cartera, el 90 % de los trabajadores de Olímpica S.A. está vinculado a través de terceros, aun cuando realizan funciones permanentes.

“Nos sorprendió que tiendas Olímpica tiene solo 10 % de su personal vinculado de manera directa. Esto es igual a decir, entonces, el 90 % del personal es tercerizado”, dijo Sandra Muñoz, viceministra de relaciones laborales.

Nueve de cada diez trabajadores estaría subcontratado en las empresas Incopac S.A., Inversiones y Operaciones Comerciales del Sur S.A., Inverosur, Gestica S.A.S., Ihungo S.A.S.

Esto representaría un “posible uso irregular de la tercerización para diluir la responsabilidad patronal”, advirtió el Ministerio.

Esta práctica, que burla la estabilidad y los derechos laborales, se suma a la ausencia de políticas de desconexión y al ocultamiento de contratos en algunos casos.

“Nosotros como Ministerio del Trabajo tenemos que entrar a mirar allí si estas empresas tienen autonomía técnica, administrativa, financiera. Tenemos que entrar a mirar quién da las órdenes. A quién le hacen caso”, señaló Muñoz.

Los efectos, a simple vista, parecen invisibles. Sin embargo, según el tipo de organización, los sindicatos podrían verse fracturados, mientras “el verdadero empleador”, advierte el Ministerio, se oculta tras figuras más pequeñas. Y cuando llega el momento de responder por acreencias laborales, simplemente desaparece.

Jornadas extendidas y derechos vulnerados

Los inspectores documentaron jornadas con solo 30 minutos para almorzar, sin pausas activas, sin claridad en el pago de horas extras ni mecanismos de compensación de tiempo. El modelo laboral, concluye Mintrabajo, desconoce garantías mínimas previstas en la legislación.

Mientras las jornadas deben cumplir máximo 44 horas semanales y no más de ocho horas, en Olímpica se trabajarían más de 10 horas diarias. Y el pago de las horas extras, admite la cartera, sería difusa para los propios trabajadores.

Muñoz detalló que en materia de inestabilidad laboral, el contrato sería bajo la modalidad de “obra o labor”, una figura poco común en grandes superficies, ya que no se trata de empresas constructoras, donde este tipo de vinculación sí es habitual.

Riesgos para la salud y la seguridad

En materia de seguridad y salud en el trabajo, el panorama es crítico: fallas en el subsistema de prevención, ausencia de brigadas de emergencia, deficiencias en la entrega de dotación y elementos de protección personal, además de puestos de trabajo sin condiciones ergonómicas básicas.

Tiendas con infraestructura deteriorada

Las inspecciones también revelaron infraestructura deteriorada, humedad en las instalaciones, exposición de cableado eléctrico, ausencia de salas de lactancia, falta de comedores adecuados y carencia de espacios para pausas activas.

En la mira

Mintrabajo anunció que avanza en las actuaciones administrativas correspondientes para garantizar los derechos de los trabajadores. La cadena, una de las mayores empleadoras del comercio minorista en Colombia, queda así bajo un escrutinio que podría derivar en sanciones ejemplares y obligar a una transformación de su modelo laboral.

Sanguino enfatizó que el aparato productivo colombiano “debe fundamentarse en el trabajo digno y decente” y advirtió que, si los hallazgos lo justifican, se abrirán investigaciones administrativas que podrían derivar en sanciones.

Al mismo tiempo, el Ministerio pondrá en marcha planes de mejoramiento concertados con la compañía, tal como se ha hecho con otras cadenas del comercio minorista como Tiendas D1.

