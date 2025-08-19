Dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este 19 de agosto

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Scott Eells

El dólar comenzó con el pie en rojo, con un precio de apertura de $4.027. Mañana se conocerán las minutas de la Reserva Federal, que permitirá prever el rumbo de la economía estadounidense, con base en el PIB y el desempleo.

La Tasa Representativa del Mercado se ubica en $4.019, fijada por la Superintendencia Financiera, una reducción de $27 frente a la anterior.

Con el retrovisor a una semana, la divisa se ha valorizado $11 frente a los $4.016 de entonces. Sin embargo, si cerramos el lente a lo registrado hace un mes, se ha desvalorizado $48 en comparación con los $4.075 del 22 de julio.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 16-ago-2025, 17-ago-2025, 18-ago-2025 y 19-ago-2025: $4,019.24 pic.twitter.com/CegYYHqLFX — Superfinanciera (@SFCsupervisor) August 15, 2025

Lo que viene para el dólar

No es posible predecir a ciencia cierta el comportamiento del dólar, pues este depende de múltiples factores internacionales y naciones.

De acuerdo con Davivienda, la divisa podría navegar el rango de los $4.000 y $4.070. Mientras que para Jonathan Torres, banquero de inversión de Values AAA, las olas podrían alcanzar los $4.143 a inicios de septiembre.

▶️ En líneas generales, los analistas consultados en la Encuesta Mensual de Expectativas de analistas económicos, que realiza el Banco de la República, estiman que, en promedio, la tasa de cambio cerrará agosto en $4.052 y el año en $4.114.

▶️ Investigaciones económicas de Grupo Cibest (Bancolombia) estima que en el segundo semestre del año el dólar estará cerca de los $4.100.

▶️ En la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo (julio) los analistas estimaron que la tasa de cambio cerrará el año en $4.190.

