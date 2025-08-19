La apuesta de la refinería de Cartagena por 40.000 paneles: ¿qué viene para 2025?

Al cierre de este año, la refinería alcanzará un consumo equivalente al de 18.200 viviendas. Foto: Apple Photos Clean Up - Ecopetrol

La Refinería de Cartagena, una de las más modernas de América Latina, cerró la primera fase de su granja solar con un balance a favor de la transición energética: el último año generó 4,4 gigavatios hora de electricidad limpia, suficiente para cubrir el consumo anual de 2.200 hogares colombianos.

El proyecto, levantado sobre un terreno de 19,9 hectáreas, instaló 40.146 paneles solares que hoy abastecen directamente a las 34 unidades de producción de la refinería, reduciendo su dependencia de combustibles fósiles y mitigando el impacto ambiental de sus operaciones.

Según Ernesto Gómez, gerente general de la refinería, la apuesta responde a la estrategia de Ecopetrol por diversificar su matriz energética. “Nuestra granja solar ya está generando energía limpia para robustecer y diversificar el sistema eléctrico de nuestra refinería”, afirmó.

En los últimos cinco meses, la planta ha evitado la emisión de 427 toneladas de CO₂e, lo que equivale a sacar de circulación 160 automóviles durante un año.

Próximos hitos

La segunda etapa del proyecto, que se completará a finales de 2025, contempla adecuaciones tecnológicas para operar bajo un sistema inteligente y remoto de última generación.

Una vez entre en funcionamiento en su totalidad, la granja tendrá capacidad de generar 34,4 gigavatios hora anuales, equivalente al consumo eléctrico de 18.200 viviendas.

Los biocombustibles de Ecopetrol

Hace una semana, la refinería inició la distribución de combustible marino con 2 % de biodiésel en el Caribe colombiano.

La empresa entrega un promedio de 10.500 barriles diarios a distribuidores mayoristas, cubriendo la demanda local.

En el lado aire, en abril, Ecopetrol presentó un proyecto de biocombustible para aviación en alianza con Latam Airlines, respaldado por estudios del MIT y Airbus. Esto con el objetivo de implementar SAF.

La petrolera daría el primer paso con 32.000 barriles de combustibles procesado con 1 % de materias primas renovables en su refinería de Cartagena. Este año escalaría a 60.000 barriles.

