"La señora de Greiff hacía parte del comité de Talento Organizaciones y comité de Auditoría y Riesgos, de los cuales también dejará de ser miembro",…

El comunicado de la entidad se conoció mediante la información relevante de la Superintendencia Financiera. Este dice que la dimisión tendría efectos inmediatos.

Mónica de Greiff presentó su carta de renuncia este lunes 12 de octubre ante la junta directiva de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA). Se trata del primer movimiento que ocurre en esa empresa en el gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Mónica de Greiff presentó su renuncia a la junta de ISA con efectos inmediatos

"La señora de Greiff hacía parte del comité de Talento Organizaciones y comité de Auditoría y Riesgos, de los cuales también dejará de ser miembro", dice el documento.

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Su elección en la junta directiva de ISA ocurrió en marzo de 2026 y llegó postulada por la petrolera. Por el momento, no se conocen las razones oficiales de su salida de la compañía que es filial de Ecopetrol.

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La ahora exfuncionaria también había hecho parte de la junta directiva de la petrolera, pero salió en medio de desacuerdos frente a las decisiones que se tomaron en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Aunque había renunciado a finales de mayo, en ese momento suspendió la solicitud por petición unánime de los demás integrantes del consejo directivo.

Su carta oficial fue presentada en octubre de 2025. Allí había llegado en octubre de 2022 y fue miembro no independiente hasta un año después.

¿Quién es Mónica de Greiff?

Mónica de Greiff hacía parte de la junta desde octubre de 2022. Fue miembro no independiente hasta octubre de 2023, cuando pasó a ser independiente. También presidió la Cámara de Comercio de Bogotá y el Grupo de Energía de Bogotá.

La directiva es doctora en Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Administrativo.

Entre sus cargos anteriores figuran ministra y viceministra de Justicia, secretaria general del Ministerio de Minas y Energía, embajadora en Kenia, representante ante Naciones Unidas para Medio Ambiente y Hábitat, y consejera presidencial para asuntos internacionales.

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