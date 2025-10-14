Cuatro operadores móviles investigados por la SIC por fallas en reposición de SIM

Las empresas tienen quince días hábiles para ejercer su derecho a defensa. Imagen de referencia. Foto: Secretaría de Cultura

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación contra Tigo, Claro, Movistar y WOM por presuntas fallas en los procesos de reposición de tarjetas SIM que habrían facilitado el intercambio no autorizado de líneas telefónicas, una práctica conocida como SIM Swapping, que se ha convertido en la puerta trasera para vaciar cuentas bancarias y suplantar identidades.

Las cuatro principales empresas de telefonía móvil del país enfrentan multas que podrían alcanzar los 15.000 salarios mínimos cada una, equivalentes a COP 21.345 millones, por no implementar mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios al reponer sus SIM Cards.

El SIM Swapping opera como un golpe de magia negra digital. Los delincuentes “convencen” a los operadores móviles para que transfieran un número de teléfono a una nueva tarjeta SIM en su poder. El procedimiento, aparentemente sencillo, les permite recibir todos los mensajes y llamadas de la víctima, incluyendo los códigos de verificación que los bancos envían para autorizar transacciones.

En cuestión de horas, lo que era una línea telefónica segura se convierte en un instrumento para desfalcar cuentas bancarias, acceder a correos electrónicos y tomar control de redes sociales. La víctima descubre el ataque cuando su celular pierde repentinamente la señal y, al recuperarla, encuentra que su mundo digital ha sido vulnerado.

Las fallas que hicieron posible el fraude

La SIC identificó tres fallas críticas en los operadores. No contaban con herramientas tecnológicas adecuadas para verificar la identidad de quienes solicitaban reposiciones, omitieron realizar controles periódicos que garantizaran la efectividad de sus procesos de seguridad y ofrecieron respuestas insuficientes a usuarios que reportaron reposiciones no autorizadas.

Estas vulneraciones sistemáticas ocurrieron a pesar de que los operadores conocían posibles fallas en sus sistemas de seguridad, según determinó la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya había identificado en 2024 el SIM Swapping como una técnica creciente para realizar fraudes financieros. El organismo internacional alertó que esta práctica afecta principalmente a las víctimas cuyo número telefónico es clonado, a los proveedores de servicios financieros de donde se sustrae el dinero y en algunos casos a los comercios que reciben fondos robados.

Las empresas tienen ahora quince días hábiles para ejercer su derecho de defensa y presentar los descargos correspondientes. Las resoluciones que formularon los cargos no admiten recurso alguno al ser actos de trámite, pero el proceso investigativo apenas comienza.

Si se comprueban las conductas investigadas, cada operador podría enfrentar la millonaria sanción que, más allá de lo financiero, enviaría un mensaje a las instituciones (sobre todo legislativas) sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en un país donde la banca digital crece aceleradamente mientras los mecanismos para protegerla parecen ir un paso atrás.

