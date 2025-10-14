Powell advierte que la Fed podría frenar pronto el ajuste y recortar tasas

“Si se eliminara nuestra capacidad de pagar intereses sobre reservas y otras obligaciones, la Fed perdería el control sobre las tasas”, dijo Powell. Foto: Bloomberg - Sophie Park

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que el banco central podría detener la reducción de su balance general en los próximos meses.

Powell también señaló que las perspectivas del mercado laboral continúan deteriorándose, un mensaje que respalda las expectativas de los inversionistas sobre otro recorte de la tasa de interés este mes.

“Nuestro plan, expresado desde hace tiempo, es detener la reducción del balance cuando las reservas estén algo por encima del nivel que consideramos coherente con condiciones de amplia liquidez”, dijo Powell el martes en declaraciones preparadas para un evento de National Association for Business Economics en Filadelfia.

“Podríamos acercarnos a ese punto en los próximos meses, y estamos monitoreando de cerca una amplia gama de indicadores para orientar esta decisión”, añadió.

Los funcionarios del banco central estadounidense han estado reduciendo el balance del banco central desde 2022 (un proceso conocido como endurecimiento cuantitativo), revirtiendo billones de dólares en compras de activos destinadas a estimular la economía tras la pandemia. Previamente, este año, la Fed redujo el ritmo al disminuir el monto de bonos que deja vencer cada mes.

A medida que bajan las reservas bancarias, se han prolongado las presiones de financiamiento en los mercados monetarios de Estados Unidos, lo que sugiere que el banco central podría estar cerca de detener la reducción.

Este martes, Powell reconoció que ha habido “algunos signos” de un endurecimiento gradual. “Los planes del comité describen un enfoque deliberadamente cauteloso para evitar el tipo de tensiones en el mercado monetario que se experimentaron en septiembre de 2019”, dijo, en referencia a un período de volatilidad conocido como “taper tantrum”.

Los funcionarios de la entidad parecen divididos sobre cuán bajo podrían llevar las reservas bancarias sin provocar volatilidad. La vicepresidenta de Supervisión, Michelle Bowman, dijo a fines de septiembre que la Fed debería buscar el balance más pequeño posible, con reservas en un nivel más cercano a la escasez que a la abundancia. El gobernador Christopher Waller ha señalado que un nivel óptimo de reservas rondaría los USD 2,7 billones.

Intereses sobre las reservas

Powell también defendió una herramienta clave de la Fed para aplicar la política monetaria: el pago de intereses sobre las reservas que los bancos comerciales mantienen en el banco central. Estos pagos han estado bajo escrutinio de algunos legisladores en Washington este año.

El funcionario afirmó que el instrumento permite calibrar de manera adecuada la postura de la política monetaria.

La herramienta fue aprobada por el Congreso hace casi dos décadas para respaldar el sistema financiero y se utilizó durante la crisis financiera global. Desde entonces se ha vuelto esencial para el control de las tasas de interés a corto plazo.

“Si se eliminara nuestra capacidad de pagar intereses sobre reservas y otras obligaciones, la Fed perdería el control sobre las tasas”, dijo Powell. “En resumen, nuestro régimen de reservas amplias ha demostrado ser notablemente eficaz para aplicar la política monetaria y respaldar la estabilidad económica y financiera.”

El ejecutivo dijo en junio que una propuesta para eliminar los intereses sobre reservas no ahorraría dinero, y que volver a un régimen de reservas escasas sería difícil y arriesgaría generar volatilidad.

El Senado de Estados Unidos rechazó la semana pasada una enmienda que habría prohibido a la Fed pagar intereses sobre las reservas bancarias, por 83 votos contra 14.

Perspectiva de la política

En cuanto a la economía, Powell dijo que las perspectivas de inflación y empleo han cambiado poco desde la última reunión de septiembre. Continuó destacando signos crecientes de debilidad en el mercado laboral.

El mes pasado, los responsables de la política monetaria redujeron la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, su primer recorte de 2025. En ese momento, Powell describió la medida como una acción preventiva destinada a apoyar un mercado laboral debilitado. En las proyecciones publicadas junto con la decisión, los funcionarios también anticiparon dos recortes adicionales este año, según la estimación mediana.

Powell reiteró el martes que “los riesgos a la baja para el empleo parecen haber aumentado”.

Señaló que, aunque no se han publicado estadísticas oficiales debido al cierre del gobierno, “la evidencia disponible sugiere que tanto los despidos como las contrataciones siguen siendo bajos, y que tanto las percepciones de los hogares sobre la disponibilidad de empleo como las de las empresas sobre la dificultad de contratación continúan en descenso”.

Aun así, la diversidad de opiniones sobre la situación económica mantiene divididos a los banqueros centrales respecto a la trayectoria adecuada de la política monetaria.

Algunos han puesto mayor énfasis en el mercado laboral. Entre ellos Waller, quien ha expresado su disposición a apoyar más recortes este año, aunque con cautela. Stephen Miran, nuevo miembro de la junta de gobernadores de la Fed nombrado por el presidente Donald Trump, favorece una serie rápida de recortes amplias, argumentando que el nivel actual de tasas ejerce un efecto muy restrictivo sobre la economía de Estados Unidos.

Otros funcionarios de la Fed son más escépticos respecto a más recortes. Han seguido destacando las presiones de precios derivadas de las políticas arancelarias de Trump y una inflación que se mantiene por encima del objetivo de 2% desde hace varios años.

Los responsables de la política monetaria se reunirán nuevamente el 28 y 29 de octubre.

“No existe un camino sin riesgo para la política mientras navegamos la tensión entre nuestros objetivos de empleo e inflación”, dijo Powell.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.