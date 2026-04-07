Movidas en Ecopetrol: críticas y respaldo a la decisión sobre futuro de Roa en la petrolera

Ricardo Roa fue presidente de Ecopetrol hasta el 6 de abril. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La empresa más grande del país, Ecopetrol, tomó una decisión sobre el futuro de su presidencia. La junta directiva mandó a Ricardo Roa de vacaciones y a una licencia no remunerada hasta el 28 de junio de este año, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Desde este martes 7 de abril de 2026 el presidente encargado es Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeñaba en la petrolera como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos desde noviembre de 2025.

El cambio en el liderazgo de la petrolera estatal ha generado diversas reacciones en los sectores. El presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, respaldó la decisión de la junta directiva porque la medida ayuda a proteger la reputación y estabilidad de la empresa, que era el principal argumento con el que el sindicato pedía la salida de Roa.

Lea: Crisis en Ecopetrol: el caso Ricardo Roa y las claves del momento.

“El planteamiento institucional de la USO era que el doctor Ricardo Roa se apartara del cargo como presidente. Hoy debemos decirle al país que respetamos y respaldamos la decisión que de manera independiente tomó la junta directiva”, le dijo Ravelo a Blu Radio.

Y agrega que la decisión ayuda a aliviar la presión mediática que había sobre Ecopetrol por cuenta de los cuestionamientos de Roa. Ahora, la empresa debe concentrarse en su función de producir riqueza para el país a través de dividendos, regalías e impuestos, detalló el presidente de la USO.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dice que el mundo cambia, da vueltas, y seguirá girando. “Habrá Ecopetrol para rato, y la catástrofe que anunció la oposición, como el supuesto apagón, nunca llegó”, aseguró.

“Respeto las decisiones de gobierno corporativo, como siempre. Pero hay mucha hipocresía cuando quienes hoy critican nombramientos olvidan que en el pasado hubo presidentes de junta sin experiencia en el sector, designados solo por méritos políticos en campañas del uribismo”, apuntó.

Ecopetrol tiene grandes negocios y filiales en Estados Unidos, y también podrá desarrollarlos en Venezuela o Ecuador si somos capaces de superar las fronteras. Lo hemos conversado en distintas reuniones. El problema es que aún hay quienes se siguen mirando el ombligo.



Si el… https://t.co/kQzjA4K9lf — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) April 7, 2026

Le puede interesar: ¿Quién es Carlos Hurtado?: el reemplazo en Ecopetrol de Ricardo Roa, durante sus vacaciones.

Finalmente, el experto Juan Camilo Restrepo expresó que “la salida de Roa por vacaciones y licencia no remunerada de la presidencia de Ecopetrol es una fórmula maquillada de la decisión de fondo que debió tomar la junta hace meses: apartarlo de la dirección sin ambigüedades. El daño de su permanencia a la cabeza de Ecopetrol ya está causado y no se arregla con maquillajes”.

Los movimientos corporativos se dan en medio de las presiones a favor de la salida de Roa debido al impacto negativo que podría traerle a la compañía, por cuenta de los cuestionamientos y procesos judiciales en su contra.

Roa ya fue formalmente acusado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias para favorecer intereses particulares a cambio de beneficios en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá. Además, este miércoles 8 de abril será imputado por posible violación de topes electorales por la campaña de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.