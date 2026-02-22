Netflix niega poder monopolístico en medio de investigación del Departamento de Justicia

También se investiga el poder de Netflix frente a los creadores y cineastas. En la negociación para adquirir a Warner, Paramount tiene hasta mañana 23 de febrero para su "última y mejor" oferta. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

La investigación del Departamento de Justicia sobre la propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery Inc. por parte de Netflix Inc. por USD 72.000 millones incluye un análisis del comportamiento del gigante del streaming y de si ejerce una influencia anticompetitiva sobre los creadores en las negociaciones para adquirir programación.

El departamento pretende determinar si el acuerdo «puede reducir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio en violación de la sección 7 de la Ley Clayton o la sección 2 de la Ley Sherman», según una copia de una demanda de investigación civil revisada por Bloomberg News que se envió el viernes. Se envió a un estudio cinematográfico independiente, según personas familiarizadas con el asunto.

El lenguaje utilizado en la solicitud, una citación administrativa que no se había dado a conocer anteriormente, es la señal más clara hasta ahora de que la administración Trump va más allá de una revisión estándar del acuerdo al investigar la fusión, refutando el argumento esgrimido por Netflix en las últimas semanas de que el Gobierno no está llevando a cabo nada más allá del proceso habitual.

El amplio alcance de la revisión también es un claro indicio de que pasarán muchos meses antes de que el Gobierno decida si impugna el acuerdo entre Netflix y Warner Bros. ante los tribunales, un retraso que podría beneficiar a su rival Paramount Skydance Corp.

“Netflix opera en un mercado extremadamente competitivo. Cualquier afirmación de que es un monopolista o que busca monopolizar es infundada”, afirmó David Hyman, director jurídico de Netflix, en un comunicado. “No tenemos poder monopolístico ni participamos en conductas excluyentes, y cooperaremos con mucho gusto, como siempre hacemos, con los reguladores en cualquier cuestión que les preocupe”.

La aplicación de ambas leyes tiene precedentes, y es posible que la investigación no dé lugar a ninguna acción federal. Sin embargo, las revisiones de acuerdos suelen ser llevadas a cabo por las autoridades antimonopolio estadounidenses utilizando únicamente la Ley Clayton, que se aplica específicamente a las investigaciones de fusiones. La Ley Sherman es una ley que se utiliza más habitualmente para perseguir la monopolización ilegal por parte de una sola empresa, como Google, de Alphabet Inc., Live Nation Entertainment Inc. y Visa Inc.

Según estas fuentes, el Departamento de Justicia está cuestionando la capacidad de Netflix para aprovechar su poder de mercado en las negociaciones con creadores de contenido independientes, como estudios cinematográficos y cineastas. Netflix opera el mayor servicio de streaming de vídeo de pago del mundo y es uno de los mayores compradores de programación cinematográfica y televisiva del mundo.

Netflix gastará este año unos USD 20.000 millones en programación, que se repartirán entre series originales y reposiciones con licencia. Muchos de sus programas originales más populares, como Wednesday y Nobody Wants This, son producidos por estudios externos. Con la compra de HBO y Warner Bros., Netflix adquiriría uno de los mayores estudios, así como un importante competidor en el sector del streaming.

The Wall Street Journal fue el primero en informar de que la revisión del Departamento de Justicia incluye las prácticas comerciales de Netflix y si el acuerdo daría al gigante del streaming un poder monopolístico en el futuro.

“No se nos ha notificado ni hemos visto ninguna otra señal de que el Departamento de Justicia esté llevando a cabo una investigación por monopolización”, afirmó en un comunicado Steve Sunshine, director del grupo global de antimonopolio y competencia de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, que representa a Netflix.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual. Warner Bros. se negó a hacer comentarios.

Los casos de monopolio pueden requerir una concentración de mercado superior al 50 %, una cifra que supera la cuota de Netflix con o sin Warner Bros. Netflix representa alrededor del 9 % de la audiencia televisiva en Estados Unidos y una cuota mayor del mercado del streaming, y su gasto en programación es comparable al de sus competidores, como Disney y Comcast.

A principios de esta semana, Warner Bros. se comprometió a reanudar las conversaciones con Paramount después de que un representante de la empresa indicara su disposición a aumentar su oferta en USD 1 por acción, hasta USD 31 . Warner Bros. ha dado a Paramount un plazo hasta el 23 de febrero para presentar su “mejor y última” oferta.

