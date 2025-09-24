Confianza comercial e industrial retrocedieron en el último mes: ¿por qué?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La confianza de los comerciantes e industriales cayó en agosto frente a julio, pero se ha recuperado en comparación con el mismo mes de 2024.

Eso es lo que reporta el Índice de Confianza Comercial (ICCO) de Fedesarrollo, que se ubicó en 26,5 %, lo que representa una disminución de 0,7 % respecto al mes previo (27,2 %).

Entre las razones que explican la reducción del indicador, se destaca que desmejoró la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio de los encuestados.

También hubo una disminución en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre, compensado parcialmente por una reducción de el nivel de existencias.

Frente al mismo mes del año anterior, el ICCO aumentó en 12,7 pps (13,8 %). Así variaron los indicadores:

Componente (Balance, %) Agosto

2024 Julio 2025 Agosto 2025 Percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio 25,4 45,9 39,9 Nivel de existencias 2,5 7,4 2,5 Expectativas de la situación económica para el próximo semestre 18,5 43,0 42,0 Índice de Confianza Comercial – ICCO 13,8 27,2 26,5

¿Cómo van los industriales?

Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en 5,3 % para el mes de agosto de 2025, pues se redujo también en 1,4 % frente al mes anterior (6,7 %).

La variación mensual negativa de la confianza industrial en agosto se explicó por un incremento en nivel de existencias, sumado a una disminución del volumen actual de pedidos.

Aunque un factor positivo fue el incremento en las expectativas de producción para el próximo trimestre.

Frente al mismo mes de 2024, el ICI se incrementó en 6,7 % (-1,4 %). Este es el detalle del índice:

Componente (Balance, %) 2024 Agosto 2025 Julio 2025 Agosto Nivel de existencias 0,8 -5,0 1,6 Volumen actual de pedidos -27,6 -19,9 -22,4 Expectativas de producción para el próximo trimestre 24,2 34,9 39,9 Índice de Confianza Industrial – ICI -1,4 6,7 5,3

Un panorama más amplio

Fedesarrollo también incluye un módulo trimestral para mostrar en detalle algunos de los factores relevantes para la economía.

Estos datos dan cuenta de que la utilización de la capacidad instalada en la industria para el mes de agosto fue de 73,1 %, cuyo incremento fue de 0,1 % frente a mayo de 2025.

Asimismo, respecto a las condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión, en agosto mejoró la percepción para ambos indicadores, con un incremento de 11,2 y 7,6 puntos respectivamente,

De otro lado, se presentó un deterioro en la percepción de la situación económica actual del sector construcción, mientras que mejoró la percepción del ritmo del sector y de las expectativas de construcción para el próximo trimestre, frente al anterior.

