No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía

Confianza comercial e industrial retrocedieron en el último mes: ¿por qué?

Los índices de Fedesarrollo reporta caída mensual, aunque mejoraron significativamente frente a 2024.

Redacción Economía
24 de septiembre de 2025 - 07:29 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La confianza de los comerciantes e industriales cayó en agosto frente a julio, pero se ha recuperado en comparación con el mismo mes de 2024.

Eso es lo que reporta el Índice de Confianza Comercial (ICCO) de Fedesarrollo, que se ubicó en 26,5 %, lo que representa una disminución de 0,7 % respecto al mes previo (27,2 %).

Vínculos relacionados

Ecopetrol busca reactivar el proyecto eólico Windpeshi en La Guajira
Así es la nueva moneda que se lanza en Colombia: ¿cuánto vale?
¿Otra vez por decreto? Lo que viene en el debate del Presupuesto 2026

Entre las razones que explican la reducción del indicador, se destaca que desmejoró la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio de los encuestados.

También hubo una disminución en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre, compensado parcialmente por una reducción de el nivel de existencias.

Frente al mismo mes del año anterior, el ICCO aumentó en 12,7 pps (13,8 %). Así variaron los indicadores:

Componente (Balance, %)Agosto
2024 		Julio 2025 Agosto 2025
Percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio25,445,939,9
Nivel de existencias2,57,42,5
Expectativas de la situación económica para el próximo semestre18,543,042,0
Índice de Confianza Comercial – ICCO13,827,226,5

¿Cómo van los industriales?

Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en 5,3 % para el mes de agosto de 2025, pues se redujo también en 1,4 % frente al mes anterior (6,7 %).

La variación mensual negativa de la confianza industrial en agosto se explicó por un incremento en nivel de existencias, sumado a una disminución del volumen actual de pedidos.

Aunque un factor positivo fue el incremento en las expectativas de producción para el próximo trimestre.

Frente al mismo mes de 2024, el ICI se incrementó en 6,7 % (-1,4 %). Este es el detalle del índice:

Componente (Balance, %)2024 Agosto2025 Julio2025 Agosto
Nivel de existencias0,8-5,01,6
Volumen actual de pedidos-27,6-19,9-22,4
Expectativas de producción para el próximo trimestre24,234,939,9
Índice de Confianza Industrial – ICI-1,46,75,3

Un panorama más amplio

Fedesarrollo también incluye un módulo trimestral para mostrar en detalle algunos de los factores relevantes para la economía.

Estos datos dan cuenta de que la utilización de la capacidad instalada en la industria para el mes de agosto fue de 73,1 %, cuyo incremento fue de 0,1 % frente a mayo de 2025.

Asimismo, respecto a las condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión, en agosto mejoró la percepción para ambos indicadores, con un incremento de 11,2 y 7,6 puntos respectivamente,

De otro lado, se presentó un deterioro en la percepción de la situación económica actual del sector construcción, mientras que mejoró la percepción del ritmo del sector y de las expectativas de construcción para el próximo trimestre, frente al anterior.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Macoeconomia

Comerciantes

Industria

Comercio

Industriales

Fedesarrollo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar