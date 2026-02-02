Acciones caen a nivel global en medio de desplome de metales preciosos

Bitcoin se mantuvo cerca de USD 77.000 y los bonos del Tesoro mostraron leves ganancias. Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

Las acciones registran un retroceso global, con los futuros del S&P 500 apuntando a un cuarto día consecutivo de caídas, mientras los inversores vendían todo tipo de activos de riesgo en medio de un desplome de los metales preciosos. Bitcoin cotizaba cerca de los USD 77.000.

El S&P 500 se encaminaba a una apertura con una baja de 0,6% y los contratos del Nasdaq 100 caían 0,9%. Las pérdidas fueron más severas en Asia, donde el Kospi de Corea del Sur, un termómetro del comercio vinculado a la inteligencia artificial, se desplomó 5,3%. Las acciones europeas mostraban pocos cambios.

La volatilidad extrema en las materias primas siguió siendo el centro de atención de los mercados. El oro recortó pérdidas tras haber caído hasta 10%. En un momento, la plata llegó a hundirse 16% antes de revertir gran parte del retroceso. El Brent se desplomó alrededor de 5% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Washington está conversando con Irán.

“Los mercados están nerviosos”, dijo Ulrich Urbahn, jefe de estrategia multiactivos e investigación en Berenberg. “Vemos una venta generalizada en Asia, Europa y Estados Unidos. Con el aumento de la volatilidad en el oro y también en la plata, los inversores tienen que reducir riesgo”.

Los bonos del Tesoro registraron ganancias moderadas, con el rendimiento a 10 años bajando dos puntos básicos hasta 4,22%. El dólar se mantuvo estable.

Mientras tanto, el gobierno de EE. UU. cayó en un cierre parcial el sábado, a la espera de que la Cámara de Representantes apruebe un acuerdo de financiamiento que Trump negoció con los demócratas. Es probable que la interrupción de fondos sea breve, ya que la Cámara regresa de un receso de una semana el lunes.

A medida que continúa la temporada de resultados, los inversores también centrarán su atención más adelante esta semana en el informe de empleo de enero. Los miembros de la junta de la Reserva Federal han dicho que el mercado laboral se está estabilizando tras una desaceleración significativa de las contrataciones en la segunda mitad de 2025.

Oracle Corp. dijo que planea recaudar entre USD 45.000 millones y USD 50.000 millones en 2026 para ampliar la capacidad de su infraestructura de computación en la nube mediante una combinación de deuda y emisión de acciones.

Waymo, la unidad de conducción autónoma de Alphabet Inc., apunta a recaudar alrededor de USD 16.000 millones en una ronda de financiamiento que valoraría al negocio en casi USD 110.000 millones, según personas familiarizadas con el tema.

Principales movimientos del mercado

Acciones

El Stoxx Europe 600 se mantuvo sin cambios significativos.

Los futuros del S&P 500 bajaron 0,6%.

Los futuros del Nasdaq 100 bajaron 0,9%.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average bajaron 0,3%.

El índice MSCI Asia Pacific bajó 1,9%.

El índice MSCI de mercados emergentes bajó 2,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo estable.

El euro subió 0,1% hasta US$1,1865.

El yen japonés se mantuvo sin cambios en 154,78 por dólar.

El yuan offshore subió 0,2% hasta 6,9431 por dólar.

La libra esterlina subió 0,2% hasta US$1,3708.

Criptomonedas

Bitcoin subió 1,5% hasta US$77.595,45.

Ether se mantuvo prácticamente sin cambios en US$2.289,76.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos hasta 4,22%.

El rendimiento del bono alemán a 10 años se mantuvo sin cambios en 2,84%.

El rendimiento del bono británico a 10 años bajó dos puntos básicos hasta 4,50%.

Materias primas

El Brent bajó 4,8% hasta US$65,98 por barril.

El oro al contado bajó 3,7% hasta US$4.713,82 la onza.

