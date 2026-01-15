OpenAI busca proveedores para robótica, IA y centros de datos

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI. La empresa busca socios en silicio, robótica y refrigeración de centros de datos, mientras avanza en proyectos como Stargate y alianzas con Foxconn y Jony Ive. Foto: AFP - YUICHI YAMAZAKI

OpenAI busca reforzar su cadena de suministro de hardware en Estados Unidos y encontrar socios para un impulso hacia dispositivos de consumo, robótica y centros de datos en la nube, como parte de una importante expansión de productos prevista para los próximos años.

El creador de ChatGPT lanzó una solicitud de propuestas a empresas que fabrican en Estados Unidos y ofrecen componentes como silicio, motores, material de embalaje y equipos para refrigerar centros de datos. Las solicitudes no indican cuánto planea gastar OpenAI ni en qué plazo.

Las acciones de Symbotic Inc., que ofrece robótica y automatización de almacenes, subieron hasta el 5,2 % a USD 71,55.

OpenAI ha dicho que, en última instancia, planea destinar billones de dólares a expansiones de centros de datos, que considera directamente vinculadas a su capacidad de aumentar los ingresos. También adquirió la startup de dispositivos de IA cofundada por el veterano de Apple Inc. Jony Ive, un paso hacia la entrada en el mercado de dispositivos de consumo. Además, un acuerdo de noviembre con Hon Hai Precision Industry Co., conocida como Foxconn, permitirá a OpenAI diseñar y fabricar hardware para centros de datos. Esa alianza busca garantizar que los racks de servidores puedan fabricarse en Estados Unidos.

OpenAI también ha utilizado anteriormente este tipo de solicitudes de propuestas para recabar ideas y socios para su proyecto Stargate, un esfuerzo por construir centros de datos e infraestructura de IA en Estados Unidos por USD 500.000 millones durante los próximos años. La iniciativa busca impulsar la fabricación de componentes en el país, una prioridad clave del gobierno de Donald Trump.

“La IA es un catalizador para la reindustrialización del país”, dijo Chris Lehane, director ejecutivo de asuntos globales de OpenAI, en una entrevista. “Tenemos que traer de vuelta la cadena de suministro”.

El interés de OpenAI en socios de robótica sugiere que se está moviendo con mayor agresividad en esa área. Lehane dijo que la empresa cree que la industria de la robótica florecerá más rápido de lo que algunos esperan. Aunque China tiene una ventaja actualmente en hardware, Estados Unidos podría tener una ventaja en el desarrollo de los cerebros de IA de las máquinas, afirmó.

La solicitud vinculada a los centros de datos pide ideas para evitar que los chips de IA se sobrecalienten, un foco de startups y empresas industriales. Pero los propios chips también están evolucionando, lo que podría reducir la necesidad de equipos de refrigeración. El director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, dijo la semana pasada que la próxima generación de chips de su empresa podría refrigerarse sin parte del equipamiento tradicional, lo que afectó a las acciones de compañías que fabrican productos como enfriadores.

