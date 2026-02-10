Paramount mejora su oferta para adquirir Warner Bros y superar a Netflix

Imagen de referencia. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Paramount Skydance Corp. mejoró su oferta hostil por Warner Bros. Discovery Inc. en un intento por convencer a los accionistas de respaldar su propuesta por sobre la rival presentada por Netflix Inc.

La empresa informó que pagará una penalidad por rescisión de USD 2.800 millones que Warner Bros. tendría que abonar a Netflix si cancela un acuerdo ya pactado con el gigante del streaming.

También asumirá USD 1.500 millones en comisiones asociadas a una refinanciación de deuda de Warner Bros.

Para subrayar la confianza de Paramount de que obtendrá una rápida aprobación regulatoria para su oferta, la compañía dijo que pagará una “comisión de ticking” a los accionistas de Warner Bros. de USD 0,25 por acción por cada trimestre que la transacción no se cierre después del 31 de diciembre.

Paramount ha estado persiguiendo agresivamente a Warner Bros. durante meses. La compañía de cine y televisión, liderada por David Ellison, se vio sorprendida cuando el directorio de Warner Bros. acordó vender sus estudios y el servicio de streaming HBO Max a Netflix por USD 27,75 por acción, o USD 82.700 millones.

Paramount dijo que ha cumplido con una segunda solicitud de información del Departamento de Justicia sobre su oferta, un hito que se activa un período de 10 días para que los reguladores respondan.

Demostrar que tiene una ventaja ante los reguladores es una parte clave de la estrategia de Paramount para frustrar la adquisición planificada por Netflix Inc. de los estudios y negocios de streaming de Warner Bros.

Si Paramount logra superar ese período de espera, podría usarlo como una señal de aprobación gubernamental y emplearlo para intentar convencer a los accionistas de Warner Bros. de votar en contra de la transacción con Netflix.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.